Su-35S, còn được biết đến với tên gọi Flanker-E+ theo phân loại NATO, là phiên bản nâng cấp sâu của dòng tiêm kích Su-27 huyền thoại.

Do Sukhoi phát triển và sản xuất, máy bay này đại diện cho đỉnh cao của công nghệ hàng không Nga, kết hợp giữa khả năng siêu cơ động, hệ thống điện tử tiên tiến và sức mạnh hỏa lực vượt trội.

Ra đời từ đầu những năm 2000 dưới tên gọi ban đầu Su-35BM, Su-35S được thiết kế để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và hiện đại hóa lực lượng không quân Nga, với các công nghệ gần đạt đến thế hệ 5 nhưng vẫn dựa trên nền tảng thế hệ 4.

Đến năm 2025-2026, Su-35S tiếp tục được sản xuất hàng loạt, chứng minh khả năng chống chịu trừng phạt kinh tế của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Ảnh: Rostec

Hệ thống radar và cảm biến

Trái tim của hệ thống kiểm soát vũ khí trên Su-35S là radar N035 Irbis-E (Snow Leopard), một radar mảng quét điện tử thụ động (PESA) hoạt động ở băng tần X, được phát triển bởi Viện Tikhomirov NIIP.

Radar này là phiên bản nâng cấp từ N011M Bars trên Su-27M, với công suất lên đến 20 kW nhờ hai bộ phát TWT (Traveling Wave Tube).

Irbis-E có khả năng phát hiện mục tiêu không đối không ở khoảng cách lên đến 400 km, theo dõi đồng thời 30 mục tiêu trên không và tấn công 8 trong số đó.

Đối với mục tiêu mặt đất hoặc mặt biển, nó hỗ trợ chế độ synthetic aperture radar (SAR) để tạo hình ảnh độ phân giải cao, cho phép phát hiện tàu chiến lớn ở khoảng cách 400km hoặc mục tiêu nhỏ hơn ở 150-200km.

Bổ sung cho radar là hệ thống OLS-35 Infrared Search and Track (IRST), đặt ở mũi máy bay bên phải buồng lái. OLS-35 có khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu nhiệt ở khoảng cách 90km phía trước và 30km phía sau, không phụ thuộc vào radar, giúp tăng cường khả năng tác chiến trong môi trường nhiễu điện tử mạnh.

Hệ thống cảm biến còn bao gồm radar warning receiver (RWR) và digital radio frequency memory (DRFM) jammers, kết hợp với flare/chaff dispensers để chống lại tên lửa đối phương.

Radar cross-section (RCS) của Su-35S được ước tính chỉ 1-3m², giúp giảm khả năng bị phát hiện bởi radar địch.

Động cơ và khả năng cơ động

Su-35S được trang bị hai động cơ Saturn AL-41F1S (hay còn gọi là 117S), mỗi động cơ cung cấp lực đẩy 86.3 kN ở chế độ bình thường và lên đến 142.2 kN khi đốt sau.

Điểm nổi bật là hệ thống vectoring thrust hai chiều (TVC), cho phép điều hướng lực đẩy ±15 độ theo mọi hướng, mang lại khả năng siêu cơ động (supermaneuverability) như xoay vòng Cobra hoặc Kulbit mà không mất độ cao.

Đây là động cơ đầu tiên của Nga cho phép bay siêu âm liên tục (supercruise) ở tốc độ Mach 1.6 mà không cần đốt sau, giúp tiết kiệm nhiên liệu và tăng tầm hoạt động lên đến 3.600km (hoặc 4.500km với thùng dầu phụ).

Cấu trúc khung máy bay được tái thiết kế hoàn toàn, sử dụng vật liệu composite và titan để giảm trọng lượng, tăng độ bền lên 6.000 giờ bay (có thể kéo dài đến 10.000 giờ).

Tốc độ tối đa đạt 2.500 km/h (Mach 2.25), trần bay 20.000m và bán kính chiến đấu khoảng 1.600km. Những đặc tính này khiến Su-35S vượt trội trong không chiến gần, nơi nó có thể "out-maneuver" các đối thủ như F-15C hoặc F-16.

Ảnh: United Aircraft Corporation

Hệ thống Avionics

Avionics của Su-35S đại diện cho bước nhảy vọt so với Su-27, với hệ thống quản lý thông tin kỹ thuật số (digital information control system) tích hợp tất cả các cảm biến vào một mạng lưới duy nhất.

Buồng lái kính (glass cockpit) sử dụng hai màn hình AMLCD lớn cạnh nhau, giống thiết kế của F-35 nhưng với công nghệ trưởng thành hơn, kết hợp HUD màu góc rộng.

Hệ thống điều khiển bay quadruplex kỹ thuật số với cần lái điện tử đảm bảo độ chính xác cao, giảm tải cho phi công.

Hệ thống điện tử chiến tranh (EW) bao gồm Khibiny jammer, hiệu quả chống lại radar hiện đại, dù một số nguồn cho rằng nó kém hơn so với hệ thống phương Tây.

Avionics cho phép Su-35S hoạt động đa nhiệm: không chiến, tấn công mặt đất và trinh sát, với khả năng tích hợp dữ liệu từ AWACS hoặc vệ tinh.

Hệ thống vũ khí

Với 12-14 điểm treo vũ khí (tăng so với 8 trên F-15C), Su-35S có khả năng mang tải trọng lên đến 8 tấn. Trong không chiến tầm xa, nó sử dụng tên lửa K-77M (AA-12 Adder) dẫn đường radar với tầm bắn hơn 190km. Tầm gần, R-74 (AA-11 Archer) hỗ trợ off-boresight lên đến 60 độ qua mũ bay quang học.

Đối với mục tiêu mặt đất/biển, máy bay có thể mang tên lửa chống tàu P-800 Oniks, bom dẫn đường laser/GPS và rocket không điều khiển.

Hệ thống này cho phép tấn công đồng thời 8 mục tiêu không đối không hoặc 2 mục tiêu mặt đất, làm cho Su-35S trở thành nền tảng đa năng thực sự.