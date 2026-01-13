Geran-5. Nguồn ảnh: Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (Defense Intelligence of Ukraine)

Đầu năm 2026, Nga đã chính thức đưa vào sử dụng UAV Geran-5 trong cuộc xung đột với Ukraine, đánh dấu bước tiến mới trong công nghệ drone tấn công.

Với thiết kế dựa trên mẫu Karrar của Iran nhưng được nội địa hóa, Geran-5 không chỉ tăng cường sức mạnh hủy diệt mà còn tích hợp các tính năng đa năng, từ tấn công mặt đất đến tiềm năng săn lùng mục tiêu trên không, khiến nó trở thành "sát thủ phòng không" đáng gờm.

Geran-5 đại diện cho sự tiến hóa đáng kể trong dòng drone tự sát Geran của Nga, vốn dựa trên nền tảng Shahed từ Iran.

Khác biệt lớn nhất so với các phiên bản trước như Geran-2 hay Geran-3 là thiết kế khí động học thông thường, với thân máy bay dài khoảng 6 mét và sải cánh lên đến 5,5 mét, giúp nó trông giống một tên lửa hành trình hơn là drone cánh bay đơn giản.

Thiết kế này cải thiện khả năng cơ động và ổn định trong chuyến bay, cho phép UAV duy trì tốc độ cao và vượt qua các hệ thống phòng không phức tạp.

Điểm nhấn công nghệ chính nằm ở động cơ phản lực Telefly, mạnh mẽ hơn so với động cơ piston trên các mẫu cũ, mang lại tốc độ lớn hơn và khả năng mang tải trọng nặng hơn mà không làm giảm tầm bắn.

Mảnh vỡ của drone kamikaze Geran-5 Nga bị phá hủy. Nguồn ảnh: Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (DIU - Defense Intelligence of Ukraine)

Theo các báo cáo từ tình báo Ukraine, động cơ này giúp Geran-5 đạt tầm hoạt động vượt quá 1.000km, một con số ấn tượng so với khoảng 800-1.000km của Geran-3, mở rộng phạm vi tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương mà không cần cơ sở phóng gần biên giới.

Về tải trọng chiến đấu, Geran-5 được trang bị đầu đạn nặng khoảng 90kg, gấp đôi so với một số phiên bản cũ, tăng cường sức công phá đối với các mục tiêu kiên cố như cơ sở hạ tầng quân sự hoặc dân sự.

Đầu đạn này có thể được tùy chỉnh để tối ưu hóa hiệu quả nổ, kết hợp với hệ thống dẫn đường tiên tiến để đảm bảo độ chính xác cao.

Hệ thống định vị của UAV bao gồm module vệ tinh 12 kênh Kometa, cho phép kết nối với các hệ thống định vị toàn cầu như GLONASS hoặc GPS, giúp drone duy trì đường bay ổn định ngay cả trong môi trường nhiễu điện tử mạnh.

Ngoài ra, Geran-5 còn tích hợp tracker dựa trên microcomputer Raspberry Pi, một giải pháp công nghệ dân sự được quân sự hóa, cho phép xử lý dữ liệu thời gian thực và điều chỉnh đường bay dựa trên thông tin cập nhật.

Drone kamikaze Karrar của Iran. Nguồn ảnh: Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (DIU - Defense Intelligence of Ukraine)

Modem 3G/4G được sử dụng để truyền dữ liệu, hỗ trợ liên lạc hai chiều với trung tâm chỉ huy, dù điều này cũng làm tăng nguy cơ bị phát hiện qua tín hiệu vô tuyến.

Một tính năng nổi bật khác là khả năng phóng linh hoạt, không chỉ từ mặt đất mà còn từ máy bay như Su-25, giúp giảm thời gian triển khai và tăng tính bất ngờ.

Nga thậm chí đã thử nghiệm gắn tên lửa không đối không R-73 lên Geran-5, biến nó thành vũ khí đa năng có thể tấn công mục tiêu trên không, chẳng hạn như drone đối phương hoặc máy bay không người lái giám sát.

Điều này mở ra tiềm năng sử dụng Geran-5 như một "sát thủ phòng không" giá rẻ, bổ sung cho hệ thống tên lửa đắt đỏ hơn.

Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào linh kiện nước ngoài như động cơ và module Raspberry Pi có thể là điểm yếu, dễ bị ảnh hưởng bởi chuỗi cung ứng toàn cầu hoặc biện pháp trừng phạt.