Bí mật cha giấu kín suốt bao năm không ngờ lại được hé lộ vào chính ngày vợ con, họ hàng, xóm giềng tiễn cha đoạn đường cuối cùng. Nỗi đau đớn, mất mát xen lẫn sự oán hận khiến gia đình rơi vào hỗn loạn.

Bố mẹ tôi sinh được 3 con gái, tôi là út. Ở quê tôi, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn khá nặng nề. Suốt nhiều năm, mẹ phải nghe những lời dị nghị vì không sinh được con trai. Thế nhưng, riêng bố chưa bao giờ buồn phiền vì chuyện đó.

Bố tôi làm nghề lái xe, thường xuyên xa nhà. Mọi việc từ đồng áng, nhà cửa đến chăm sóc, nuôi dạy con cái đều một tay mẹ gánh vác.

Thương mẹ vất vả, 3 chị em tôi bảo ban nhau học hành, đến nay ai cũng có công việc ổn định. Hai chị gái tôi đã lập gia đình, riêng tôi mới ra trường, đi làm nên chưa nghĩ đến chuyện tình cảm.

Chị em tôi vẫn tin rằng, bố mẹ dù không có con trai nhưng vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc.

Suốt quãng đường tiễn bố về nơi chín suối, cảm xúc của mẹ con tôi hỗn loạn. Ảnh minh họa

Mỗi lần họ hàng nhắc đến chuyện con cái, bố cũng tự hào nói: “Tôi sinh được 3 thiên nga chứ không phải vịt giời”.

Nghe vậy, chị em tôi vui lắm. Chúng tôi càng thương yêu, kính trọng bố vì nghĩ ông chưa từng vì những định kiến của người đời mà khiến mẹ phải tủi thân.

Tôi cứ ngỡ, sau bao năm vất vả, bố mẹ đã đến lúc được hưởng những tháng ngày an nhàn, vui vầy bên con cháu. Nào ngờ, cách đây không lâu, bố tôi đột ngột qua đời vì đột quỵ ở tuổi 58.

Sự ra đi của bố khiến mẹ con tôi đau đớn vô cùng. Thế nhưng, ngay trong lúc đau thương ấy, một bí mật được hé lộ khiến gia đình tôi rơi vào cảnh hỗn loạn.

Ngày đám tang bố, một người phụ nữ chừng 40 tuổi dẫn theo cậu bé 8 tuổi đến nhà tôi, ngỏ ý muốn được gặp riêng mẹ và 3 chị em.

Nhìn gương mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng cùng bộ quần áo màu đen của 2 mẹ con họ, trong lòng tôi bất giác dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Những lời người phụ nữ ấy nói sau đó đã xác nhận điều tôi lo sợ nhất.

Hóa ra, suốt nhiều năm qua, bà ấy là nhân tình của bố tôi, còn cậu bé 8 tuổi là kết quả của mối tình vụng trộm ấy.

Công việc lái xe giúp bố dễ dàng che giấu chuyện có người phụ nữ khác bên ngoài. Những ngày mẹ tôi tưởng chồng vất vả mưu sinh cũng là những ngày ông lui tới nhà nhân tình, chăm sóc mẹ con họ như một gia đình thực sự.

Nay hay tin bố mất, người phụ nữ ấy tìm đến nhà tôi, trước là xin cho con trai được đội tang cha, sau là mong mẹ con tôi cho cậu bé được nương nhờ. Bà ấy nói, dù thế nào, cậu bé cũng là đứa con nối dõi của bố tôi.

Nghe đến đó, mẹ tôi ngất lịm tại chỗ. Hai chị gái tôi cũng bàng hoàng đến tái nhợt mặt mũi. Chỉ có tôi, dù trong lòng cuộn sóng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với người phụ nữ trước mặt.

Tôi nói, cả đời bố tôi được vợ con, họ hàng, xóm giềng kính trọng. Nay là đoạn đường cuối cùng của ông, tôi không muốn mọi chuyện trở nên hỗn loạn.

Tôi đề nghị 2 mẹ con họ tạm lánh trong phòng, đợi đến tối, khi khách khứa đã về hết thì ra thắp hương cho bố.

Ngày đưa bố đi chôn cất, mẹ con họ cũng chỉ được ở trong phòng khấn vái, không xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi chuyện sẽ được giải quyết sau khi tang lễ kết thúc.

Ban đầu, người phụ nữ ấy khóc lóc, năn nỉ xin được công khai chịu tang, đến khi tôi dùng những lời lẽ cứng rắn đe nạt thì mới chịu làm theo.

Suốt quãng đường tiễn bố về nơi chín suối, cảm xúc của mẹ con tôi hỗn loạn. Nỗi tiếc thương, đau xót xen lẫn sự uất ức, oán hận vì những năm tháng bố lừa dối chúng tôi.

Đám tang bố đã qua được 10 ngày và mẹ con người phụ nữ ấy vẫn ăn ở tại nhà tôi.

Mẹ tôi vẫn chưa thể gượng dậy khỏi giường. Ba chị em tôi thay nhau chăm sóc mẹ, lo hương khói cho bố mà chưa biết phải giải quyết chuyện này thế nào.

Hàng xóm thấy lạ cũng bắt đầu xì xào, song vì chưa rõ đầu đuôi nên chưa dám công khai dị nghị.

Tôi thương mẹ đến thắt lòng. Cả đời bà tần tảo vì chồng con, đến lúc chồng nằm xuống, lại phải chứng kiến cảnh nhân tình và con riêng của chồng đến tận nhà bắt vạ.

Tôi muốn yêu cầu hai mẹ con họ rời đi nhưng mỗi lần nhìn cậu bé lủi thủi trong phòng lại thấy day dứt. Đứa trẻ ấy vốn chẳng có lỗi trong chuyện này.

Thế nhưng, nếu chấp nhận cho họ ở lại, tôi biết phải đối diện với mẹ mình thế nào?

Giá như bố còn sống, tôi có thể thẳng thắn chất vấn, luận tội. Đằng này, bố đã ra đi, để lại những người hết lòng yêu thương ông tự xoay xở với mớ ngổn ngang.

Độc giả giấu tên