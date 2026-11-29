Nếu người nghệ sĩ dưới ánh đèn sân khấu là người dệt nên những giai điệu thăng hoa chạm đến trái tim khán giả thì Thái Tiến Dũng (nghệ danh Thái Dũng) chính là người đứng phía sau cánh gà, lặng thầm giữ cho từng phím đàn luôn ngân lên thanh âm nguyên bản và tinh khiết nhất.

Từ sinh viên Bách khoa đến người chỉnh đàn chuyên nghiệp

Nghệ nhân Thái Dũng.

Từng ghi danh và đỗ cùng lúc Đại học Bách khoa và Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Thái Dũng năm ấy đã chọn rẽ lối sang ngành kỹ thuật. Cái duyên với âm nhạc đã dẫn lối anh đến với những cây đàn piano để rồi khi mở nắp đàn ra, Thái Dũng hoàn toàn bị mê hoặc bởi "vũ trụ" ẩn giấu bên trong. Một cây dương cầm với khoảng 242 sợi dây đàn cùng hàng nghìn chi tiết cơ khí tưởng chừng vô tri nhưng khi phối hợp nhịp nhàng lại có thể cất lên những tiếng nói đầy mê hoặc của tâm hồn.

Trong bối cảnh nước nhà thiếu vắng những trường lớp đào tạo bài bản, Thái Dũng tự mình dò dẫm từng nốt nhạc đầu tiên. Suốt 2 năm tự mày mò nghiên cứu, có những kiến thức anh phải đánh đổi bằng thời gian, công sức và cả những lần thất bại.

Trong một lần gặp gỡ, giao lưu cùng các nghệ sĩ và chuyên gia quốc tế, duyên lành đã đưa Thái Dũng gặp được một người thầy Hàn Quốc. Chính vị chuyên gia này đã nhìn thấy tố chất đặc biệt nơi Thái Dũng, mở ra cho anh cánh cửa bước vào thế giới sửa chữa piano chuyên nghiệp với hệ thống lý thuyết chuẩn mực và những giờ thực hành khắt khe.

Trong thời đại công nghệ, người ta có thể dùng máy đo tần số để căn chỉnh cao độ từng nốt nhạc chính xác đến từng phần nghìn. Nhưng với Thái Dũng, một cây dương cầm không bao giờ là phép cộng đơn thuần của những con số vật lý. Nếu chỉ phó mặc cho máy móc, âm thanh phát ra dẫu chuẩn xác nhưng sẽ khô cứng và vô hồn.

Người thợ bậc thầy phải dùng chính đôi tai nhạy bén và trải nghiệm tích lũy qua năm tháng để lắng nghe độ ngân, độ vang, cảm nhận sự hòa quyện tinh tế giữa các quãng và dải âm bồi tự nhiên. Máy móc giúp đôi tay chuẩn xác nhưng chính đôi tai và trái tim người thợ mới là thứ thổi bùng lên linh hồn cho tiếng đàn.

Thái Dũng phải kiên nhẫn ngồi "trò chuyện" với cây đàn.

Kỹ thuật giúp anh làm đúng, đôi tai giúp anh nhận ra những khiếm khuyết nhỏ nhất, còn cái tâm khiến anh không bao giờ cho phép bản thân dễ dãi hay thỏa hiệp với sự qua loa. Đã có những cây đàn cũ kỹ, qua tay nhiều đời thợ sửa chữa khiến cấu trúc bên trong rối ren, buộc anh phải kiên nhẫn ngồi "trò chuyện" với nó hàng giờ, thậm chí nhiều ngày liền để tìm ra căn nguyên của một tiếng rè nhỏ.

Cuộc "hồi sinh" ngoạn mục

Ký ức sâu đậm nhất trong hành trình làm nghề của anh có lẽ là cuộc "hồi sinh" ngoạn mục cách đây 5 năm, giữa những ngày dịch bệnh Covid-19 căng thẳng. Một nữ nghệ sĩ từng sinh sống ở nước ngoài đã mang về Việt Nam cây đại dương cầm quý giá do chính tay nghệ nhân người Ý chế tác.

Sự khắc nghiệt của khí hậu nhiệt đới cùng sự tàn phá của chuột bọ đã khiến kiệt tác ấy hư hỏng nặng nề từ bộ máy đến hệ thống dây, đến mức nhiều người thợ lắc đầu từ chối vì không dám nhận. Qua giới thiệu, chị đã tìm đến Thái Dũng như niềm hy vọng cuối cùng. Suốt 6 tháng trời miệt mài, anh đã khôi phục lại tới 90% vẻ đẹp nguyên bản ban đầu của cây đàn, trả lại cho nó tiếng nói kiêu hãnh vốn có.

Với Thái Dũng, phần thưởng lớn nhất không nằm ở giá trị vật chất hay những tràng pháo tay rộn rã ngoài khán phòng. Đó chỉ đơn giản là ánh mắt hài lòng của người nghệ sĩ khi lướt ngón trên phím đàn, là câu nói mộc mạc của khách hàng sau khi chỉnh âm rằng tiếng đàn hôm nay nghe hay hơn rất nhiều hay sự tin tưởng gửi gắm suốt nhiều năm trời.

Ảnh: NVCC