Chương trình "Jazz & Friends X" gây ấn tượng với màn solo thăng hoa với các phím đàn của TS Nguyễn Tiến Mạnh kết hợp với GS. Lars Anderssons cùng màn thể hiện đỉnh cao của “bố già Jazz Việt” Quyền Văn Minh.

Tối 6/11, Phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã trở thành tâm điểm của giới mộ điệu với chương trình Jazz & Friends X quy tụ gần 100 nghệ sĩ đa quốc tịch.

Trong hơn 2 giờ đồng hồ với 16 tiết mục dàn dựng công phu, Jazz & Friends X dẫn dắt người xem qua nhiều biên giới văn hóa. Khán giả được trải nghiệm từ chất phóng khoáng của Ragtime, Big Band Mỹ cổ điển, nhịp sống Samba, Bossa Nova náo nhiệt từ Brazil, cho đến sự lịch lãm của Jazz phương Tây đến từ Anh, Pháp, Thụy Điển, Na Uy và Úc.

"Bố già Jazz Việt" Quyền Văn Minh mở màn đêm diễn "Jazz & Friends X":

"Bố già Jazz Việt" và sự giao thoa ngôn ngữ âm nhạc quốc tế

Đêm nhạc mở màn bùng nổ với tiết mục Sing Sing Sing qua sự kết hợp của 12 nghệ sĩ trống, tiếp nối là giai điệu êm dịu của Fever (Thủy Bùi thể hiện) và không khí Swing rộn rã trong In the Mood với dàn hòa tấu 23 cây saxophone.

Nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh.

Khán phòng vỡ òa khi “bố già Jazz Việt” Quyền Văn Minh bước ra sân khấu - người thầy tạo dựng nền móng cho khoa Jazz. Ngay sau đó, chất ngẫu hứng quốc tế được khẳng định qua bản Jazz standard I Concentrate on You (Cole Porter), nơi các nghệ sĩ Mỹ và Việt Nam xóa mờ mọi khoảng cách ngôn ngữ lẫn màu da.

Trong tác phẩm Blues i oktaver, TS. Nguyễn Tiến Mạnh (Trưởng khoa Jazz của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam) cùng GS. Lars Anderssons, Quyền Thiện Đắc, Danny Healy và Hoàng Hải Bằng đã tạo nên một màn trình diễn bùng nổ. Tiếng đàn piano máu lửa, tràn đầy năng lượng của TS. Nguyễn Tiến Mạnh kết hợp cùng tiếng trống của GS. Lars Anderssons và tiếng saxophone của nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc khiến toàn bộ khán phòng liên tục tán thưởng.

TS. Nguyễn Tiến Mạnh say sưa bên phím đàn.

TS. Nguyễn Tiến Mạnh - Tổng đạo diễn chương trình - nói đây là năm thứ 10 của Jazz & Friends nhưng là lần đầu tiên anh mời gia đình mình tới xem. Có lẽ hơn ai hết anh hiểu ý nghĩa và sự đặc sắc của chương trình năm nay.

Màn trình diễn của TS. Nguyễn Tiến Mạnh và GS. Lars Anderssons cùng nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc:

Đặc biệt, lần đầu tiên trên sân khấu Jazz Việt, các nghệ sĩ Na Uy mang đến phong cách kết hợp giữa Jazz và nhạc điện tử (Electronic Jazz) ứng tác trực tiếp, mở ra một không gian cổ tích Bắc Âu đầy quyến rũ và mang đậm tinh thần tự do của Jazz đương đại.

Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng hiếm hoi lên sân khấu chơi piano.

Bên cạnh đó, sự trở lại của các thế hệ cựu sinh viên trưởng thành từ khoa Jazz mang lại nét quyến rũ riêng cho chương trình. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng khoe ngón đàn piano mềm mại, lịch lãm trong bản Smooth Jazz Wish You Were Here (Fourplay).

Yếu tố bất ngờ nhất đêm nhạc thuộc về ca sĩ Đinh Mạnh Ninh - gương mặt gây chú ý tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Xuất hiện trong diện mạo phóng khoáng, nam ca sĩ thể hiện hai bản khúc nhạc nhẹ của Võ Thiện Thanh là Xích lô và Buổi sáng ở Ciao Cafe. Dưới bàn tay phối khí của Nguyễn Hữu Vượng, hai ca khúc quen thuộc đã khoác lên mình diện mạo Jazz hoàn toàn mới lạ.

Đinh Mạnh Ninh mang đến một tiết mục Jazz phóng khoáng.

Đinh Mạnh Ninh với "Buổi sáng ở Ciao Cafe":

Dấu mốc lịch sử nâng tầm Jazz Việt

Điểm nhấn mang tính bước ngoặt của Jazz & Friends X nằm ở hai tác phẩm Cội và Sông biển nước Nam do Nguyễn Đức Hải Phong sáng tác. Lần đầu tiên, nghệ sĩ Jazz Việt kết hợp trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng thính phòng trên nền chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam. Tư duy hòa âm, tiết tấu và tính ngẫu hứng của Jazz khi đối thoại cùng tính chuẩn mực của giao hưởng và âm hưởng dân tộc đã tạo nên một bản sắc Jazz Việt độc đáo, khẳng định vị thế và tư duy sáng tạo riêng biệt trên bản đồ âm nhạc.

Sự kiện quy tụ 100 nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Trong ảnh là GS. Lars Anderssons đến từ Thuỵ Điển.

Tại sự kiện họp báo công bố chương trình, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc nói Jazz Việt đi sau nhạc jazz thế giới khoảng 100 năm. Theo anh, đó là lý do vì sao chúng ta phải dùng ngôn ngữ bản địa, chất liệu âm nhạc dân tộc để làm chất dẫn truyền, tạo ra con đường ngắn nhất để có thể hòa nhập và đứng bình đẳng với Jazz quốc tế. Cội và Sông biển nước Nam chính là câu trả lời cho bản sắc Jazz Việt - là thứ mà chúng ta có thể mang ra thế giới để "khoe".

Các nghệ sĩ mang đến một đêm nhạc tuyệt vời ở cả khía cạnh âm nhạc, trình diễn và hình ảnh.

Jazz & Friends X trong năm thứ 10 tổ chức đã được nâng tầm thành một sự kiện âm nhạc quốc tế, nơi các nền âm nhạc, các nghệ sĩ đối thoại bình đẳng với nhau bằng ngôn ngữ Jazz. Chương trình đã khéo léo đưa vào một nhạc mục đa dạng có thể giới thiệu được nhiều phong cách Jazz và quan trọng hơn cho thấy không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ Việt Nam và thế giới, nơi họ có thể nói chuyện với nhau bằng âm nhạc và chinh phục khán giả.

Đêm nhạc khép lại trong không gian thăng hoa khi toàn bộ nghệ sĩ cùng hòa giọng trong kiệt tác What’d I Say của Ray Charles. Jazz & Friends X không chỉ là một sự kiện kỷ niệm mà đã chính thức ghi dấu một mốc lịch sử mới cho sân khấu Jazz Việt Nam: nơi âm nhạc xóa bỏ mọi giới hạn để tôn vinh sự sáng tạo và tinh thần kết nối tự do.

"Jazz & Friends X" nâng tầm Jazz Việt.

Ảnh: Hoà Nguyễn

Video: Hoà Nguyễn - Quỳnh An