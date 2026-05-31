Ngày 31/5, Fox News đưa tin Morgan Wallen trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau sự cố xảy ra trong đêm diễn thuộc chuyến lưu diễn Still The Problem Tour.

Nhiều video được chia sẻ cho thấy khi nam ca sĩ đang trình diễn ca khúc Sand In My Boots, cây đàn piano bất ngờ gặp trục trặc giữa phần biểu diễn, buộc anh phải rời khỏi vị trí chơi đàn.

Nam ca sĩ xô ngã đàn piano trên sân khấu:

Thay vì dừng chương trình, Morgan tiếp tục hoàn thành phần còn lại của bài hát theo hình thức hát mộc không nhạc đệm. Sau khi kết thúc tiết mục, anh quay lại cây đàn và bất ngờ dùng lực đẩy mạnh khiến nhạc cụ đổ sập xuống sân khấu, làm vỡ phần mặt trước.

Một người dùng TikTok có mặt tại sự kiện cho biết Morgan tỏ ra khó chịu vì không nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ ê-kíp khi thiết bị “không hoạt động như mong muốn”.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người hâm mộ cho rằng nam ca sĩ chỉ phản ứng bộc phát sau sự cố kỹ thuật làm gián đoạn màn trình diễn, trong khi số khác cho rằng hành động xô đổ cây đàn là thiếu kiềm chế và không phù hợp với một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Đến nay, đại diện của Morgan vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Morgan Wallen hiện là một trong những ngôi sao nhạc đồng quê hàng đầu nước Mỹ.

Morgan Wallen sinh năm 1993, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ nhạc đồng quê người Mỹ. Năm 2014, anh tham gia The Voice và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Sau khi bị loại, anh ký hợp đồng với Panacea Records, phát hành EP Stand Alone năm 2015, trước khi gia nhập Big Loud Records vào năm 2016.

Ca khúc Last Night của Morgan từng dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 16 tuần, trong khi tour One Night at a Time trở thành chuyến lưu diễn nhạc đồng quê có doanh thu cao nhất lịch sử.