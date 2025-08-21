Cổ phiếu CTCP Rạng Đông Holding (mã: RDP) vừa bị đưa vào diện hạn chế giao dịch sau khi TAND TP.HCM ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp này.

Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra thông báo cho hay cổ phiếu RDP của Rạng Đông Holding sẽ bị hạn chế giao dịch từ ngày 21/8 do doanh nghiệp chính thức bước vào thủ tục phá sản.

Trước đó, ngày 10/7, RDP đã bị đưa vào diện cảnh báo vì chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 trong thời hạn quy định kể từ khi kết thúc năm tài chính.

Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Rạng Đông Holding. Ảnh: RDP

Rạng Đông Holding vốn được biết đến là doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm nhựa lâu đời tại TPHCM. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển sang mô hình holding (công ty mẹ - công ty con) và mở rộng sang lĩnh vực bất động sản, Rạng Đông Holding bắt đầu lao dốc.

Từ mức lợi nhuận kỷ lục 70 tỷ đồng năm 2019, Rạng Đông Holding rơi vào chuỗi thua lỗ kéo dài, đỉnh điểm là năm 2023 với khoản lỗ 147 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên 206 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 122 tỷ đồng, khiến doanh nghiệp bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

Báo cáo tài chính bán niên 2024 cho thấy Rạng Đông Holding lỗ thêm 64 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên 266 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả hơn 1.700 tỷ đồng, gấp 6 lần vốn chủ sở hữu, chủ yếu là nợ vay tài chính.

Khủng hoảng tại Rạng Đông Holding càng trở nên nghiêm trọng hơn khi vào tháng 2/2025, cả 5 thành viên Hội đồng Quản trị đồng loạt xin từ nhiệm, trong đó có Chủ tịch HĐQT Hồ Đức Lam và con trai.

Ông Lam được biết đến là em trai của bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, người đã bị khởi tố và truy nã từ tháng 7/2020.