Tương lai của Nicolas Jackson ở Stamford Bridge đang trở nên bấp bênh, do sự xuất hiện của hai tân binh Joao Pedro cùng Liam Delap.

Tiền đạo người Senegal đang khá tâm tư và nguồn tin gần gũi cho hay, anh sẵn sàng chuyển đến một đội bóng mới để phát triển sự nghiệp.

Newcastle có thể chiêu mộ Nicolas Jackson thời gian tới - Ảnh: SunSport

Mặc dù vậy, Chelsea không có ý định để Jackson ra đi dưới cái giá 80 triệu bảng Anh.

Tháng trước, MU từng thương lượng với đại diện Nicolas Jackson về khả năng chuyển nhượng nhưng không coi anh là mục tiêu chính.

Newcastle cũng gạt Jackson khỏi danh sách rút gọn mua tiền đạo ban đầu. Tuy nhiên, tình thế buộc họ phải quay xe, tiếp cận tay săn bàn 24 tuổi.

Hiện "chích chòe" đang đứng trước nguy cơ mất chủ công Alexander Isak, sau khi tiền đạo Thụy Điển công khai ý định ra đi.

Họ đã nhắm đến Hugo Ekitike rồi mới nhất là Benjamin Sesko nhưng cả hai đều từ chối cập bến sân St James Park.

Nicolas Jackson là phương án khả dĩ ở thời điểm hiện tại, bởi Chelsea sẽ chuyển nhượng nếu nhận được lời đề nghị phù hợp.

Bản thân cựu tiền đạo Villarreal cũng có hai năm kinh nghiệm chinh chiến Ngoại hạng Anh, ghi được 24 bàn thắng.