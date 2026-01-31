Những dòng điều hòa thế hệ mới, được tích hợp công nghệ phát ion chủ động và trí tuệ nhân tạo, đang mở ra xu hướng sử dụng điều hòa như một “lá chắn” hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Theo nhiều báo cáo môi trường, nồng độ bụi mịn PM2.5 tại các thành phố lớn thường xuyên vượt ngưỡng khuyến cáo, đặc biệt vào các thời điểm giao mùa hoặc cao điểm sinh hoạt. Trước thực trạng này, nhiều gia đình lựa chọn đóng kín cửa để hạn chế khói bụi từ bên ngoài xâm nhập. Tuy nhiên, điều này lại dẫn đến một nghịch lý khác: không khí trong nhà trở nên bí bách, dễ tích tụ vi khuẩn, nấm mốc và mùi phát sinh từ sinh hoạt hằng ngày.

Thực tế đó đang làm thay đổi thói quen tiêu dùng. Thay vì chỉ quan tâm đến công suất hay khả năng làm lạnh nhanh, người dùng ngày càng chú trọng hơn đến các tính năng hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí và tạo sự dễ chịu khi điều hòa phải vận hành liên tục trong thời gian dài.

Chủ động làm sạch không khí nhờ công nghệ phát ion

Để đáp ứng nhu cầu này, nhiều nhà sản xuất đã tích hợp các giải pháp lọc khí chủ động trên điều hòa. Trên một số dòng điều hòa LG DualCool AI Air, công nghệ Plasmaster™ Ionizer++ được sử dụng như một tính năng hỗ trợ làm sạch không khí trong phòng thông qua cơ chế phát ion.

Để đáp ứng nhu cầu về một không gian sống dễ chịu hơn, các dòng điều hoà của LG được tích hợp thêm các giải pháp lọc khí

Khác với các màng lọc thụ động - vốn chỉ phát huy hiệu quả khi không khí đi qua thiết bị - công nghệ Ionizer hoạt động theo hướng chủ động, phát tán ion trực tiếp vào không gian phòng. Theo thông tin từ nhà sản xuất, hệ thống Plasmaster™ Ionizer++ có khả năng giải phóng lượng ion âm cao gấp ba lần so với thế hệ trước, lên tới hàng chục nghìn tỷ ion. Các ion này lan tỏa trong không khí, tương tác với vi khuẩn, tác nhân gây mùi và các hạt lơ lửng, từ đó hỗ trợ làm giảm mật độ các yếu tố không mong muốn trong môi trường sống.

Công nghệ này đã đạt chứng nhận của TÜV về khả năng hỗ trợ lọc bụi mịn và vi khuẩn trong điều kiện thử nghiệm, góp phần cải thiện chất lượng không khí đồng đều hơn trong không gian phòng, kể cả ở những khu vực không có luồng gió thổi trực tiếp.

Song song với công nghệ phát ion, các mẫu điều hòa LG DualCool AI Air còn được trang bị bộ lọc bụi mịn PM2.5, giúp giữ lại các hạt bụi có kích thước rất nhỏ trong không khí. Trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn, bộ lọc này cho thấy khả năng hỗ trợ giảm nồng độ bụi PM2.5 sau một thời gian vận hành nhất định. Dù hiệu quả có thể khác nhau tùy môi trường và thói quen sinh hoạt, đây vẫn là yếu tố được nhiều gia đình đô thị quan tâm khi lựa chọn điều hòa.

Tự làm sạch và kiểm soát độ ẩm cho không gian sống

Các mẫu điều hòa LG DualCool AI Air còn được trang bị thêm bộ lọc bụi mịn PM2.5

Ở góc độ sử dụng lâu dài, một số model còn được tích hợp chế độ Freeze Cleaning, cho phép điều hòa tự làm sạch dàn lạnh từ bên trong. Cơ chế này hoạt động bằng cách đóng băng bề mặt dàn lạnh để giữ lại bụi bẩn và vi khuẩn, sau đó rửa trôi bằng nước băng tan và sấy khô. Việc tự vệ sinh định kỳ giúp hạn chế ẩm mốc, mùi khó chịu và góp phần duy trì chất lượng không khí ổn định trong suốt quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, điều hòa LG còn được thiết kế để kiểm soát độ ẩm trong phòng ở mức khoảng 60% - phù hợp với khuyến nghị 60 - 70% theo Tiêu chuẩn Quốc gia về Thông gió và Điều hòa không khí TCVN 5687:2024. Nhờ vậy, người dùng có thể hạn chế tình trạng khô da, kích ứng hoặc cảm giác khó chịu khi sử dụng điều hòa liên tục trong thời gian dài.

AI Air và xu hướng điều hòa “tự điều chỉnh”

Không chỉ tập trung vào chất lượng không khí, trí tuệ nhân tạo cũng đang trở thành điểm nhấn trên các dòng điều hòa hiện đại. Công nghệ AI Air cho phép thiết bị tự động điều chỉnh nhiệt độ, hướng gió và tốc độ gió theo từng giai đoạn, từ làm lạnh nhanh đến làm mát gián tiếp và làn gió êm dịu. Theo nhà sản xuất, cơ chế này giúp hạn chế sốc nhiệt và mang lại cảm giác dễ chịu hơn, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ hoặc người có cơ địa nhạy cảm.

LG DualCool AI Air sở hữu thiết kế cửa gió kép, giúp luồng gió phân tán đều hơn trong không gian

LG DualCool AI Air được trang bị thiết kế cửa gió kép, giúp luồng gió phân tán đều hơn trong không gian, tăng hiệu suất làm mát nhanh và xa hơn so với các dòng điều hòa truyền thống. Cùng với đó là hệ thống cảm biến thông minh giúp tối ưu hóa hiệu suất và hạn chế lãng phí năng lượng. Cảm biến phát hiện con người cho phép máy tự điều chỉnh hướng gió phù hợp, đồng thời chuyển sang chế độ tiết kiệm điện khi không có người trong phòng. Cảm biến cửa mở cũng góp phần duy trì nhiệt độ ổn định, tránh thất thoát năng lượng không cần thiết.

Khi kết hợp các yếu tố như vận hành ổn định, tiết kiệm điện, hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí và khả năng tự làm sạch, những dòng điều hòa thế hệ mới đang dần trở thành lựa chọn phù hợp cho các gia đình đô thị. Không chỉ đáp ứng nhu cầu làm mát, điều hòa hiện đại còn góp phần tạo nên một không gian sống dễ chịu hơn trong bối cảnh chất lượng không khí trở thành mối quan tâm dài hạn.

Bích Đào