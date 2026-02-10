Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh và khái niệm “bền vững” không còn dừng ở môi trường hay tài chính, nhiều doanh nghiệp nhận ra một sự thật cốt lõi: con người chính là nền tảng của mọi tăng trưởng dài hạn. Với LuxGroup, điều này không phải là xu hướng, mà là một niềm tin đã được theo đuổi nhất quán suốt hơn hai thập kỷ phát triển.

Năm 2025, LuxGroup vinh dự được HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”, đồng thời ghi dấu là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu xây dựng môi trường làm việc nhân văn, bền vững và giàu cảm hứng trong ngành du lịch - dịch vụ cao cấp.

Con người - nền tảng của thành công bền vững

Tại LuxGroup, People First không phải là khẩu hiệu truyền thông, mà là triết lý quản trị cốt lõi. Doanh nghiệp tin rằng: khi nhân viên được đối xử công bằng, được tin tưởng và được tạo điều kiện phát triển, họ sẽ mang đến những trải nghiệm vượt mong đợi cho khách hàng. Và chính từ đó, lợi nhuận và giá trị thương hiệu được hình thành một cách tự nhiên.

Triết lý này được cụ thể hóa thông qua mô hình 8P, trong đó People luôn đứng ở vị trí trung tâm. LuxGroup không xem con người là “nguồn lực để khai thác”, mà là cội nguồn để nuôi dưỡng. Mỗi quyết sách kinh doanh đều được đặt câu hỏi ngược lại: quyết định này có giúp con người trong tổ chức tốt hơn, hạnh phúc hơn và trưởng thành hơn hay không?

Môi trường làm việc bền vững: Bền từ văn hóa, vững từ niềm tin

LuxGroup chú trọng xây dựng một môi trường làm việc nơi hiệu suất không đến từ áp lực, mà đến từ ý nghĩa và sự gắn kết. Các chính sách nhân sự, hoạt động nội bộ và không gian làm việc đều hướng đến việc tạo ra sự an tâm về tinh thần, cân bằng giữa công việc và đời sống, giữa kỷ luật và thấu cảm.

Doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên, thúc đẩy đối thoại cởi mở giữa lãnh đạo và đội ngũ, khuyến khích văn hóa học hỏi suốt đời. Đây chính là nền tảng để LuxGroup duy trì một tổ chức linh hoạt, có khả năng thích ứng cao trong bối cảnh thị trường liên tục biến động.

Tinh thần làm chủ: Khi mỗi Luxer là một “doanh chủ nhỏ”

Một nét đặc trưng trong văn hóa People First của LuxGroup là tinh thần làm chủ. Nhân viên - được gọi bằng cái tên thân thuộc Luxers - không chỉ thực thi công việc, mà được khuyến khích tư duy như những người đồng kiến tạo.

LuxGroup trao quyền để mỗi cá nhân chủ động đề xuất sáng kiến, thử nghiệm ý tưởng mới và chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình. Tinh thần ấy giúp hình thành một đội ngũ tự giác, sáng tạo và không ngừng đổi mới, nơi mỗi người đều thấy rõ vai trò và giá trị của mình trong bức tranh chung.

Chief Happiness Officer: Khi lãnh đạo là người gìn giữ hạnh phúc

Thay vì chỉ tập trung vào vai trò CEO theo nghĩa truyền thống, LuxGroup đề cao hình ảnh Chief Happiness Officer - người lãnh đạo lấy hạnh phúc của con người làm thước đo quan trọng cho sự phát triển của tổ chức.

Trong triết lý này, lãnh đạo không chỉ là người đưa ra chỉ tiêu hay kiểm soát kết quả, mà là người kiến tạo môi trường, truyền cảm hứng, lắng nghe và đồng hành cùng đội ngũ. Sự chuyển dịch từ “quản lý” sang “phụng sự” đã tạo nên một phong cách lãnh đạo nhân văn, giúp LuxGroup giữ được bản sắc và tinh thần tích cực trong quá trình mở rộng.

MAGIC Luxers: Khi hạnh phúc được kiến tạo mỗi ngày

Văn hóa nội bộ của LuxGroup được nuôi dưỡng bởi công thức MAGIC: Meaningful - Autonomy - Growth - Impact - Connection.

Khi công việc mang ý nghĩa, khi nhân viên được trao quyền, có cơ hội phát triển, tạo ra tác động tích cực và kết nối chân thành với đồng đội, hạnh phúc không còn là khái niệm trừu tượng, mà trở thành trải nghiệm hàng ngày. Chính tinh thần MAGIC này đã giúp LuxGroup xây dựng một đội ngũ gắn kết cao, nơi mỗi cá nhân đều cảm thấy được trân trọng và truyền cảm hứng.

HR Asia 2025: Chứng thực cho một hành trình đúng hướng

Danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025” do HR Asia bình chọn là sự ghi nhận khách quan cho những nỗ lực bền bỉ của LuxGroup trong việc đặt con người vào trung tâm. Giải thưởng được đánh giá dựa trên khảo sát trải nghiệm thực tế của nhân viên, mức độ gắn kết, niềm tin vào lãnh đạo và cảm nhận về môi trường làm việc.

Với LuxGroup, đây không phải là điểm kết thúc, mà là một cột mốc xác nhận rằng con đường People First là lựa chọn đúng đắn. Trong dài hạn, doanh nghiệp tin rằng: nhân viên hạnh phúc sẽ giúp khách hàng hạnh phúc và từ đó hình thành một doanh nghiệp hạnh phúc - bền vững - có khả năng lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng.

(Nguồn: LuxGroup)