Nghị quyết 57 và 68:

Thành lập Ban Đặc nhiệm 57

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ra đời ngày 22/12/2024 với mục tiêu tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chỉ 10 ngày sau, ngày 2/1/2025, CT Group thành lập Ban Đặc nhiệm 57 (còn gọi là Ban Gia tốc). Ban này được tổ chức theo mô hình liên ngành, gồm 6 ủy ban (Kết nối; Đại học - Nhân tài; Pháp chế; Truyền thông; Tài chính; Liên minh Trung tâm Đổi mới sáng tạo) nhằm bám sát từng nhóm nhiệm vụ của Nghị quyết 57, bảo đảm triển khai nhanh, thực chất và có sản phẩm cụ thể.

Sau gần một năm Ban Gia tốc được hình thành, CT Group đã đưa được 6 nhóm ngành công nghệ vào danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia, đồng thời hình thành các sản phẩm công nghệ cụ thể.

Những thành tựu doanh nghiệp có được trong lĩnh vực khoa học công nghệ, theo ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group, là do tinh thần “mở đường” của Nghị quyết 57.

Theo ông Chung, đất nước đang đứng trước một cuộc chuyển mình mang tính lịch sử. Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là bước ngoặt chiến lược về thể chế.

"Có thể nói, chưa bao giờ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia một cách rõ ràng, nhất quán và quyết liệt như hiện nay", ông cho hay.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW năm 2025 và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của đơn vị cũng cho thấy, đối với công nghệ máy bay không người lái (UAV), nhánh CT UAV đã đạt mức độ tự chủ công nghệ với tỷ lệ nội địa hóa trung bình 87,5% trên 6 nhóm công nghệ lõi.

Hồi tháng 8, doanh nghiệp đã có đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV vận tải hạng nặng sang Hàn Quốc. Công ty dự kiến, doanh số 2025 của riêng mảng UAV đạt 100 triệu USD. Trong năm 2026, doanh thu dự kiến đạt 500 triệu USD, gấp 5 lần và sẽ tiến hành IPO quốc tế.

Một sản phẩm được trưng bày tại Triển lãm "Sản phẩm Công nghệ chiến lược quốc gia tại TPHCM" vào tháng 10/2025. Ảnh: BTC

Ngoài ra, về công nghệ liệu pháp gen và tế bào, CT Group đang thúc đẩy quyết liệt các thủ tục hành chính ở Bộ Y tế để đưa công nghệ ghép giác mạc lợn cho 500.000 người mù vĩnh viễn ở Việt Nam. Sau đó, doanh nghiệp muốn mở rộng dự án và triển khai cho 6 triệu người mù vĩnh viễn ở ASEAN.

Phía doanh nghiệp ước tính, dự án này có thể giải phóng gần 900.000 lao động mới cho nền kinh tế Việt Nam, kỳ vọng sẽ đóng góp 0,5% GDP cho nền kinh tế quốc gia.

Ông Chung cho rằng: "Không có một quốc gia nào có nền độc lập thật sự nếu không làm chủ được công nghệ. Do đó, việc đầu tư làm chủ các công nghệ tiên tiến chính là cách doanh nghiệp góp sức mình, đưa Việt Nam tiến cùng nhịp với thế giới”.

Vị chủ tịch cũng cam kết, tập đoàn xác định trách nhiệm bảo đảm năng lực tự chủ quốc gia bằng cách xây dựng hệ sinh thái khoa học công nghệ "make in Vietnam". Thay vì chạy theo lợi ích ngắn hạn, đơn vị sẽ tập trung đầu tư dài hạn vào nghiên cứu và phát triển (R&D), kết nối mạng lưới trí thức toàn cầu và kêu gọi kiều bào về cống hiến cho quê hương.

Đề xuất 3 ưu tiên then chốt để triển khai Nghị quyết 68

Trong khi Nghị quyết 57 chỉ ra việc cần làm là tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để kinh tế khởi sắc thì Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành hồi tháng 5/2025 đã xác định doanh nghiệp tư nhân là một lực lượng chủ chốt để hiện thực hóa các nhiệm vụ, mục tiêu tại Nghị quyết 57.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, ông Phạm Minh Đức, đánh giá, khi Nghị quyết 68 được ban hành, doanh nghiệp cảm nhận rõ nỗ lực đồng hành và tinh thần hỗ trợ mạnh mẽ từ phía Chính phủ. Nghị quyết trên đã tạo ra những tín hiệu tích cực, giúp doanh nghiệp củng cố niềm tin và định hướng rõ ràng hơn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Nhờ đó, năm 2025, mảng sản xuất công nghiệp của tập đoàn dự kiến đạt doanh thu gần 8.000 tỷ đồng; mục tiêu đưa tổng doanh thu lên 20.000 tỷ đồng vào năm 2028.

Để tinh thần hỗ trợ kinh tế tư nhân của Nghị quyết 68 phát huy hiệu quả cao hơn, theo ông Đức, cơ quan Nhà nước cần cụ thể hóa bằng các cơ chế đơn giản, minh bạch, dễ dự báo và có tính khả thi cao.

Đồng thời, kênh đối thoại thường xuyên giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp cần được tăng cường thiết lập, từ đó, giúp doanh nghiệp phản ánh kịp thời vướng mắc, còn nhà chức trách có thể tháo gỡ ngay những điểm nghẽn phát sinh.

Về chặng đường phát triển kinh tế thời gian tới, đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành tập trung vào ba ưu tiên then chốt:

Một là ổn định thể chế và môi trường pháp lý. Bởi, một môi trường pháp lý ổn định chính là lá chắn an toàn và niềm tin dài hạn để doanh nghiệp an tâm đầu tư, phát triển.

Theo đó, doanh nghiệp rất cần hệ thống pháp luật ổn định, thống nhất và có tính dự báo cao. Cụ thể, cơ quan quản lý Nhà nước cần rà soát, đơn giản hóa và đồng bộ hóa quy định pháp luật; công bố lộ trình rõ ràng khi điều chỉnh chính sách để doanh nghiệp chuẩn bị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Hai là hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và tín dụng. Nếu chính sách tín dụng được thiết kế có trọng tâm, trọng điểm, sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng năng suất của khu vực tư nhân.

Hiện nay, khó khăn lớn nhất của khu vực tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, là thiếu vốn. Do đó, cần phát triển các quỹ bảo lãnh tín dụng hiệu quả hơn; có cơ chế tín dụng ưu đãi, tập trung cho các lĩnh vực đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh và kinh tế số; đa dạng hóa kênh huy động vốn, phát triển thị trường trái phiếu minh bạch, quỹ đầu tư mạo hiểm và các mô hình gọi vốn cộng đồng có quản lý.

Ba là đầu tư vào hạ tầng và nguồn nhân lực. Đối với hạ tầng, nhà nước cần ưu tiên logistics, cảng biển, đường sắt, kho vận, kết hợp hạ tầng số như trung tâm dữ liệu, Internet tốc độ cao, thanh toán điện tử an toàn. Điều này giúp giảm mạnh chi phí giao dịch, tăng năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam.

Đối với nhân lực, Việt Nam có lợi thế dân số trẻ, nhưng còn thiếu lao động tay nghề cao. Do đó, Nhà nước cần đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn, thúc đẩy hợp tác công - tư trong giáo dục nghề nghiệp, thu hút chuyên gia quốc tế và nhân tài Việt Nam ở nước ngoài để chuyển giao công nghệ và quản trị tiên tiến.