Trong lúc cùng vợ đi đánh cá trên sông Trường Giang (Đà Nẵng), người đàn ông bị sét đánh, rơi xuống nước mất tích.

Trưa 10/10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng và người dân tích cực tìm kiếm ông Đ.V.Ph. (SN 1984, trú thôn Hiệp Thành, xã Núi Thành) bị mất tích khi đánh bắt cá trên sông Trường Giang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h tối 9/10, ông Ph. cùng vợ là bà Trần Thị D. (SN 1984) đi ghe đánh cá trên sông Trường Giang, đoạn gần cầu Tam Giang, xã Núi Thành.

Thời điểm này, khu vực xảy ra mưa giông, sấm sét. Trong lúc ngồi phía trước ghe, bà D. nghe tiếng sét đánh nên quay lại thì thấy chồng đang ngồi phía sau rơi xuống nước, sau đó chìm dần.

Hoảng hốt, bà D. lập tức tri hô cầu cứu. Người dân gần đó nhanh chóng đến hỗ trợ tìm kiếm nhưng không thấy nạn nhân.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người đàn ông mất tích trên sông Trường Giang. Ảnh: K.N

Ngay trong đêm, Ban Chỉ huy Quân sự xã Núi Thành, Công an xã Núi Thành, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng, Chi đội Kiểm ngư số 3, Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ đội Biên phòng cùng Đội SOS Quảng Nam và người dân địa phương đã phối hợp triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, thời tiết có mưa lớn, khu vực sông xảy ra sự việc rộng và sâu khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 11h ngày 10/10, ông Ph. vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, chiều 7/10, cũng trên sông Trường Giang, đoạn gần cầu Kỳ Phú (phường Quảng Phú), ghe chở vợ chồng ông Nguyễn Tấn D. (SN 1960, trú khối phố An Phú, phường Quảng Phú) bị lật khi đang trở về sau chuyến đi cắt cỏ.

Người vợ không biết bơi, bám vào bao cỏ trôi gần 300m trước khi được người dân cứu vào bờ, còn ông D. mất tích.

Đến khoảng 13h ngày 8/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể ông D., cách vị trí ghe bị chìm khoảng 1,5km.