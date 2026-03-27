Trước đây, xe bán tải cũ luôn được xem là "hàng giữ giá" trên thị trường xe đã qua sử dụng. Nhờ tính đa dụng, vận hành bền bỉ và mức giá dễ tiếp cận hơn SUV cỡ trung, dòng xe này từng là lựa chọn ưu tiên của nhiều khách hàng cá nhân lẫn hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, chỉ trong hơn một tuần trở lại đây, cục diện thị trường đã thay đổi chóng mặt khi các quy định mới về hạn chế phương tiện vào nội đô chính thức được ban hành.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, sau khi Thông tư 53/2024/TT-BGTVT cùng Quyết định 01/2026 của UBND TP Hà Nội về việc siết chặt lưu thông phương tiện trong khu vực nội đô từ ngày 15/1/2026 được công bố, tâm lý lo ngại đã nhanh chóng bao trùm cộng đồng người sử dụng xe bán tải. Từ một dòng xe được săn đón, xe bán tải bất ngờ trở thành “nỗi ám ảnh” với không ít chủ xe và giới buôn xe cũ.

Xe bán tải ồ ạt lên sàn, cung vượt cầu rõ rệt

Trên các nền tảng mua bán ô tô trực tuyến, lượng xe bán tải rao bán tăng vọt trong thời gian rất ngắn. Anh Đoàn Dũng, đại diện sàn giao dịch Oto.com.vn, cho biết lượng tin đăng bán xe bán tải đang bùng nổ, trong đó Hà Nội dẫn đầu cả nước.

“Chỉ trong vài ngày, số lượng tin rao bán xe bán tải tăng mạnh, đặc biệt là các xe đời cao. Điều này phản ánh rõ tâm lý lo lắng của người dùng trước các quy định hạn chế lưu thông mới”, anh Dũng nhận định.

Đáng chú ý, nhiều xe bán tải đời 2024-2025, thậm chí đầu 2026 gần như mới chỉ đi được vài ngàn km đã bị các chủ xe vội vã đăng bán. Hiện tượng này cho thấy tâm lý “tháo chạy” đang lan rộng, kéo theo tình trạng cung vượt cầu rõ rệt trên thị trường xe bán tải cũ.

Hệ quả dễ thấy nhất là giá xe bán tải cũ lao dốc, đặc biệt với các mẫu xe “xe lướt” đời cao vốn từng rất hút khách như Ford Ranger Wildtrak, Ranger Raptor, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton Athlete. Theo các đơn vị kinh doanh xe cũ, để bán được xe trong giai đoạn này, chủ xe thường phải chấp nhận lỗ từ 30-50 triệu đồng, tương đương 5-7% giá trị xe, hiện giá thu mua dao động trên dưới 800 triệu đồng.

Anh Dũng cho biết thêm, một chiếc Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT đời 2025, ODO khoảng 16.000km tại Hà Nội trước đây được rao ở mức 680 triệu đồng, nay chỉ còn dưới 650 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay cả mức giá này vẫn chưa đủ hấp dẫn để kích cầu khi người mua đang trong trạng thái “nghe ngóng” và dè dặt xuống tiền.

Tại TPHCM, mức độ ảnh hưởng chưa mạnh như Hà Nội nhưng thị trường xe bán tải cũ cũng bắt đầu chững lại. Ông Phan Thanh Tú, Giám đốc chi nhánh Carpla TP.HCM, cho biết giao dịch xe bán tải đã chậm hơn rõ rệt, nhiều xe tồn kho kéo dài. “Chúng tôi đã phải chủ động cắt lỗ khoảng 30 triệu đồng mỗi xe để đẩy hàng, tránh tình trạng ôm vốn quá lâu”, ông Tú chia sẻ.

Còn anh Lê Đạt, một người kinh doanh xe cũ cho rằng, các quy định mới đang ảnh hưởng đến một phương diện đa năng như xe bán tải là điều rất rõ ràng. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng dòng xe này mà còn cả với thị trường xe cũ. Việc cửa hàng ôm vào mà không bán được dễ bị đọng vốn. Còn người dùng "tâm lý yếu" muốn bán dễ rơi vào cảnh bị ép giá hoặc phải bán lỗ.

Thị trường phân hóa rõ rệt theo giá

Ở thời điểm hiện tại, thị trường xe bán tải cũ đang bị phân hóa mạnh. Phân khúc xe có giá khoảng 500 triệu đồng vẫn ghi nhận giao dịch, chủ yếu đến từ khách hàng ở các tỉnh, vùng cao hoặc khu vực ngoại thành. Đây là nhóm người mua quan tâm nhiều hơn đến công năng thực tế của xe bán tải và ít bị tác động bởi các chính sách hạn chế nội đô.

Ngược lại, nhóm xe bán tải cũ có giá từ 650-800 triệu đồng gần như “đóng băng”. Người mua trong tầm giá này có xu hướng lựa chọn an toàn hơn bằng các mẫu SUV đô thị, vốn không bị ràng buộc bởi quy định giờ cấm, tuyến cấm.

Giới chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, giá xe bán tải cũ khó có khả năng phục hồi khi tâm lý e dè vẫn chi phối thị trường. Chỉ những người có nhu cầu sử dụng thực sự, không phụ thuộc vào việc di chuyển trong nội đô mới sẵn sàng xuống tiền. Về dài hạn, thị trường sẽ tự sàng lọc, buộc xe bán tải phải quay về đúng vai trò nguyên bản: phương tiện phục vụ công việc, thay vì một lựa chọn “đa năng cho mọi nhu cầu” như trước đây.

