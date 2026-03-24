Tham gia diễn đàn "Có nên cấm xe bán tải vào nội đô như xe tải", anh Phạm Trung Tuyến (Hưng Yên) đã chia sẻ trải nghiệm và góc nhìn riêng về vấn đề này với kinh nghiệm 16 năm sử dụng 3 đời xe bán tải. Hiện, anh đang sở hữu chiếc Ford Ranger Wildtrak 2019, là "xe tải pickup cabin kép" thuộc nhóm "xe tải thông dụng" theo phân loại của Thông tư 53/2024/BGTVT.

Anh Phạm Trung Tuyến và chiếc xe bán tải Ford Ranger Wildtrak 2019. Ảnh: NVCC

Tôi bắt đầu đi xe bán tải từ năm 2010, khi đó rất nhiều người thân phản đối. Điều này cũng dễ hiểu vì chỉ người cầm lái là dễ chịu, các chỗ ngồi hàng ghế sau thì không hề thoải mái. Xe thì dài, lái thì ít, đi trong phố rất khó chịu.

Đã thế, với niên hạn 25 năm, giá trị cái xe sẽ giảm nhanh theo thời gian, thời hạn đăng kiểm thì ngắn, tốn kém thời gian và cả chi phí... Nhưng tôi nghĩ khác, tôi không có nhu cầu đi xe ô tô trong nội đô, chiếc xe ô tô, với tôi, là để phục vụ những chuyến đi xa, đưa con đi phượt, về thăm quê, đi điền dã...

Chiếc xe bán tải có thể không êm ái, nhưng nó quá tuyệt cho nhu cầu của tôi. Những chuyến điền dã trở nên tiện nghi hơn vì mang được nhiều dụng cụ outdoor, những chuyến thăm quê ấm áp hơn vì mang theo được nhiều quà cáp. Đối với những người như tôi, điều đó quan trọng hơn rất nhiều so với khoản lợi từ chênh lệch thuế, phí. Nếu được phép đóng thuế như xe con, tôi tin rằng hầu hết những người chọn xe bán tải sẽ không hề ngần ngại.

Mức thuế phí hiện nay cho xe bán tải nằm ở khoảng giữa xe con và xe tải chở hàng, tôi cho rằng hợp lý. Nó nên là một chiếc xe được khuyến khích sử dụng bởi khả năng phục vụ người dân trên đa dạng địa hình, đa dạng nhu cầu, và giảm sự lãng phí nguồn lực xã hội.

Anh Phạm Trung Tuyến thường xuyên dùng chiếc xe bán tải Ford Ranger Wildtrak để đi dã ngoại. Ảnh: NVCC

Còn về quy định lưu hành của dòng xe này thì sao? Ở đô thị, có thể hạn chế trên một số tuyến đường như đối với các xe tải có cùng khả năng chở hàng. Nhưng không nên bắt một chiếc xe có khả năng vận hành tương tự SUV phải chạy mà giới hạn tốc độ, làn đường theo cách của xe tải chở hàng, trên các tuyến đường ngoài đô thị. Đó là một sự lãng phí về công năng của chiếc xe, khả năng lưu thoát của những con đường, và đặc biệt là hạn chế lựa chọn đa mục tiêu của người sử dụng.

Những ngày vừa qua, những tranh luận về xe bán tải chủ yếu đang diễn ra ở đô thị, nơi mà người ta thấy những chiếc xe bán tải đi lại trong thành phố chật chội thật chướng mắt và đang đối diện trực tiếp với việc cấm đường.

Nhưng hệ lụy của việc đồng nhất xe bán tải với xe tải chở hàng sẽ còn vượt ra ngoài những quyết định cấm đường của các chính quyền đô thị. Nông thôn, nơi mà những người nông dân đang muốn vươn lên, nhiều người đã cố gắng mua một chiếc xe bán tải vừa để phục vụ gia đình, vừa phục vụ sản xuất, giờ phải đối mặt với việc chiếc xe ấy chỉ có thể phục vụ sản xuất, còn nếu muốn đi xa hơn cho những nhu cầu sống thông thường, họ sẽ gặp phải những rào cản lưu thông.

Còn ở đô thị, tôi cho rằng việc nên làm để giảm ùn tắc, và ô nhiễm môi trường là hạn chế xe cá nhân nói chung, ưu tiên xe taxi, xe dịch vụ, xe tải nhẹ, đặc biệt là xe điện. Hạn chế xe dịch vụ (chở người và chở hàng) là một cách làm ngược.

Theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, từ 15/1/2026, trong phạm vi các tuyến đường nội đô, ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; xe trên 2 tấn chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau. Trong khi đó, theo Thông tư 53/2024/BGTVT, hầu hết các mẫu xe bán tải hiện nay như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, Nissan Navara đều thuộc phân loại là "xe tải pickup cabin kép", thuộc nhóm "xe tải thông dụng". Các mẫu xe này đều có khối lượng toàn bộ của xe trên 2 tấn.

Phạm Trung Tuyến (Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên)