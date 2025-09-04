Vụ việc xảy ra với gia đình anh Cheng tại một khu chung cư cao cấp ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc, nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm dấy lên tranh luận về quyền riêng tư cũng như trách nhiệm của ban quản lý tòa nhà.

Vợ chồng anh Cheng thuê căn chung cư với giá 10.000 NDT (36,9 triệu đồng)/tháng. Ảnh minh họa: SCMP

Theo chia sẻ, vợ anh Cheng có thói quen ngủ khỏa thân. Vào một ngày tháng 4 năm nay, khi đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ, cô giật mình phát hiện ngoài cửa sổ có hai nhân viên vệ sinh đang treo mình trên dây an toàn để lau kính.

Do cửa sổ không kéo rèm, họ vô tình nhìn thấy cảnh riêng tư của cô.

Cú sốc bất ngờ khiến vợ anh Cheng cảm thấy quyền riêng tư bị xâm phạm nghiêm trọng, dẫn đến lo âu, ám ảnh và dần rơi vào trầm cảm, thậm chí mất cảm giác an toàn ngay trong chính căn hộ của mình.

Vụ việc xảy ra vào tháng 4 năm nay, song mới được người chồng chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh minh họa: SCMP

"Sau sự cố từ hơn 4 tháng trước, bác sĩ chẩn đoán vợ tôi bị trầm cảm và lo âu. Tôi đã yêu cầu ban quản lý chung cư xin lỗi công khai và bồi thường thỏa đáng nhưng họ từ chối, chỉ cử nhân viên mang 1 giỏ hoa quả đến xin lỗi”, anh Cheng chia sẻ.

Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với vợ anh Cheng, cho rằng ban quản lý cần thông báo trước kế hoạch lau kính tòa nhà, để đảm bảo quyền riêng tư cho cư dân.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là sự cố bất khả kháng, các nhân viên vệ sinh chỉ làm công việc của mình và việc yêu cầu bồi thường là bất hợp lý.