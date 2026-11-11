Là người con của đồng bào Khơ Mú, am hiểu phong tục, tập quán và tiếng nói của bà con, anh Cút Văn Dân - Bí thư Chi bộ thôn Đoàn Kết - luôn kiên trì đến từng nhà tuyên truyền, vận động, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bí thư trẻ gần dân, sát dân

Bí thư Chi bộ thôn Đoàn Kết, xã Mường Lát (Thanh Hóa), tự hào nhắc về sự đổi thay của bản làng. Ít ai biết, nơi đây từng gần như biệt lập, đường sá cách trở, người dân chủ yếu sống dựa vào nương rẫy. Nay, những con đường bê tông sạch đẹp nối dài giữa các nếp nhà sàn, ánh điện thắp sáng bản làng mỗi khi đêm xuống.

Trong hành trình đổi thay ấy, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương là dấu ấn của những đảng viên cơ sở ngày đêm bám bản, gần dân, kiên trì vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Một trong những người như thế là anh Cút Văn Dân, Bí thư Chi bộ thôn Đoàn Kết.

Thôn Đoàn Kết xã Mường Lát với những ngôi nhà mới khang trang. Ảnh: Duy Đông

Sinh năm 1995, là người con của đồng bào Khơ Mú, anh Dân được kết nạp Đảng năm 2018. Năm 2020, anh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ. Sau 6 năm đảm nhiệm cương vị này, anh vẫn luôn tâm niệm, muốn chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống thì trước hết cán bộ phải gần dân, hiểu dân, nói để dân hiểu và tin tưởng làm theo.

“Lợi thế của tôi là sinh ra, lớn lên tại địa phương, am hiểu phong tục, tập quán và tiếng nói của đồng bào Khơ Mú. Bởi vậy, thay vì chỉ tuyên truyền trong các buổi họp thôn, tôi thường xuyên đến từng hộ gia đình để trò chuyện, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải thích những vấn đề người dân còn băn khoăn”, anh Dân chia sẻ.

Theo anh, nghị quyết của Đảng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân hiểu, tin tưởng và tự nguyện thực hiện. Vì vậy, sau mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên được phân công phụ trách từng nhóm hộ, cùng Bí thư Chi bộ nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động và kịp thời giải đáp những vướng mắc từ cơ sở.

Anh Dân (bên trái) thường xuyên đến từng hộ lắng nghe tâm tư của người dân. Ảnh: Duy Đông

Cách làm này giúp những chủ trương vốn được thể hiện bằng văn bản trở nên gần gũi, thiết thực hơn với đời sống. Người dân không chỉ lắng nghe mà còn được trực tiếp trao đổi, hiểu rõ lợi ích của từng phong trào, từ đó chủ động tham gia xây dựng bản làng.

Anh Dân cho biết, thôn Đoàn Kết hiện có 168 hộ với 796 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc anh em: Thái, Khơ Mú và Kinh cùng sinh sống, trong đó đồng bào Khơ Mú chiếm 85%. Toàn thôn còn 75 hộ nghèo, 31 hộ cận nghèo và có 75 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Vận động hiến đất làm đường

Một trong những dấu ấn rõ nét trong công tác vận động Nhân dân của Bí thư Chi bộ Cút Văn Dân là phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông.

Thôn Đoàn Kết có đường mới sạch đẹp sau khi Bí thư Chi bộ vận động hiến đất. Ảnh: Duy Đông

Trước đây, đường vào thôn Đoàn Kết chủ yếu là đường đất nhỏ, men theo sườn núi. Mùa nắng, bụi bay mù mịt; mùa mưa, đường trơn trượt, lầy lội, khiến việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân gặp nhiều trở ngại. Khi chủ trương mở rộng đường được triển khai, một số hộ còn băn khoăn bởi diện tích đất sản xuất vốn không nhiều, nếu hiến đất sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt và canh tác.

Thấu hiểu tâm tư đó, anh cùng các đảng viên không nóng vội mà kiên trì đến từng gia đình phân tích, giải thích lợi ích lâu dài của việc mở đường. Anh xác định, muốn vận động được người dân thì cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi trước, nói đi đôi với làm.

“Các đảng viên trong chi bộ đã tiên phong hiến đất, sau đó tiếp tục vận động người thân và bà con cùng hưởng ứng. Đến cuối năm 2024, hơn 40 hộ dân trong thôn tự nguyện hiến đất mở rộng tuyến đường. Con đường sau khi được mở rộng không chỉ giúp việc đi lại thuận lợi hơn mà còn tạo điều kiện cho người dân vận chuyển nông sản, giao thương hàng hóa, góp phần thay đổi diện mạo bản làng”, anh Dân nói.

Những tiết mục văn nghệ của người dân thôn bản trong ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Duy Đông

Không chỉ vận động người dân hiến đất làm đường liên thôn, liên bản, anh Dân còn có nhiều cách làm thiết thực nhằm cải thiện đời sống cộng đồng. Từ nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng do cộng đồng quản lý, thôn đã trích kinh phí mua hàng chục tấn xi măng hỗ trợ các hộ làm đường bê tông xương cá vào từng nhà. Bên cạnh đó, 168 hộ được cấp thùng rác để giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trong phát triển kinh tế, anh tích cực vận động bà con trồng sắn, phát triển chăn nuôi trâu, bò, gà, vịt, từng bước nâng cao thu nhập.

Theo ông Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lát, anh Cút Văn Dân là cán bộ trẻ có tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân và luôn nghĩ đến lợi ích của Nhân dân. Là người địa phương, am hiểu phong tục, tập quán và tiếng nói của đồng bào Khơ Mú, anh đã phát huy tốt vai trò người đứng đầu chi bộ trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần xây dựng bản làng ngày càng khởi sắc.

Không chỉ được bà con tin tưởng giao trọng trách ở thôn, tại cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031, anh Dân tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của cử tri, được bầu làm đại biểu HĐND xã.