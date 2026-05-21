Bộ Tư pháp sáng nay công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Dự thảo do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Dự thảo quy định cụ thể về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Về số lượng, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có 3 chức danh gồm: Bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác Mặt trận.

Dự thảo giữ nguyên về số chức danh và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố so với quy định hiện hành.

Dự thảo nghị định đề xuất điều chỉnh tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách nhà nước với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố so với quy định hiện hành, bảo đảm phù hợp với quy mô thôn, tổ dân phố và khối lượng công việc sau sắp xếp. Cụ thể, mức tăng từ mức 6,0 lần lên mức 8,0 lần mức lương cơ sở đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù.

Ngân sách Nhà nước khoán quỹ (bao gồm cả hỗ trợ đóng BHXH và BHYT) để chi phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: Với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng.

Với thôn, tổ dân phố không thuộc quy định trên thì tăng từ 4,5 lần lên 6,5 lần mức lương cơ sở.

Trên cơ sở mức khoán của ngân sách Trung ương và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định mức phụ cấp cụ thể đối với từng chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm và mức hỗ trợ đối với các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật.

Mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố bảo đảm tương quan hợp lý với mức lương bậc 1 của chuyên viên.

Việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh khác ở thôn, tổ dân phố.

Dự thảo cũng quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng, BHXH, BHYT với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo dự thảo, người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hiện đang đảm nhiệm (ưu tiên đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số…).

Khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì nhóm đối tượng này được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thực hiện chế độ BHXH bắt buộc và BHYT theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng quy định điều khoản chuyển tiếp. Trong đó, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ do sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Trong giai đoạn từ ngày Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực (1/7/2025) cho đến khi nghị định này có hiệu lực thi hành, việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Các địa phương có trách nhiệm chủ động rà soát, cân đối và bố trí nguồn kinh phí để thực hiện đóng hoặc truy đóng đầy đủ, kịp thời, nhằm bảo đảm quyền lợi cho nhóm này.