Sáng 30/7, HĐND TP Đà Nẵng khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm), xem xét nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và các cơ chế, chính sách cho giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh kỳ họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đã vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp hơn một năm và đang bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Ông cho biết, GRDP 6 tháng đầu năm tăng 9,52%, đứng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên và thuộc nhóm địa phương tăng trưởng cao của cả nước. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu khi mục tiêu cả năm là tăng trưởng từ 11% trở lên.

"Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm là hết sức nặng nề", ông Quang nói.

Ông Lê Ngọc Quang phát biểu tại kỳ họp

Theo ông Quang, quý 3 có ý nghĩa quyết định đối với kết quả cả năm. Vì vậy, toàn hệ thống chính trị phải tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, giải ngân vốn, xử lý các dự án vướng mắc pháp lý, nhất là các dự án liên quan đến đất đai, đồng thời tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Dành nhiều thời gian phân tích yêu cầu đổi mới tư duy trong điều hành, ông Quang cho rằng nhận thức về "điểm nghẽn" phát triển hiện nay đã thay đổi. Theo ông, trước đây thể chế thường được xem là rào cản lớn nhất. Tuy nhiên, sau quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới, vấn đề cốt lõi hiện nay không còn nằm ở thể chế.

"Bây giờ, thể chế cũng không phải là vấn đề lớn nữa mà điểm nghẽn được coi là lớn nhất hiện nay chính là khâu tổ chức thực hiện", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ông Quang cho rằng trong khâu tổ chức thực hiện liên quan đến phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ, con người. Theo ông, Ban chấp hành Trung ương đã bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Ông yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức thành phố quán triệt tinh thần này, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Hiện nay, pháp luật ngày càng chặt chẽ và chúng ta cũng đã có những cơ chế để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm", ông Quang nói.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kêu gọi toàn hệ thống chính trị nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch và hành động cụ thể, khẩn trương triển khai thực hiện.

Thông tin tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng cho biết kỳ họp sẽ xem xét nhiều nội dung mang tính chiến lược như kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; quy hoạch phát triển đô thị theo mô hình TOD; cơ chế phát triển nhà ở xã hội; chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; các chính sách về giáo dục, y tế, an sinh xã hội; đồng thời xem xét nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và học sinh khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, HĐND TP sẽ thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giải ngân đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của thành phố trong năm 2026.