Ngày 26/5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đến thăm, tặng quà học sinh trường Tiểu học, THCS, THPT Hy Vọng.

Trường Hy Vọng được thành lập năm 2021 bởi Quỹ Hy Vọng, với mục tiêu chăm sóc, nuôi dưỡng và tạo môi trường học tập ổn định cho các em mồ côi do đại dịch Covid-19. Dưới mái trường này, các em được học tập, sinh hoạt trong sự yêu thương, sẻ chia và đồng hành của thầy cô, nhà trường cùng cộng đồng. HIện trường chăm sóc, nuôi dạy hơn 300 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, đến từ nhiều tỉnh, thành và dân tộc trên cả nước.





Bí thư Đà Nẵng cùng đoàn công tác giao lưu với học sinh

Ông Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc trường Hy Vọng chia sẻ, khi bàn về nơi đặt trường, nhiều ý kiến từng được đưa ra. Cuối cùng, Đà Nẵng được chọn bởi đây là “thành phố đáng sống”, nơi những điều tốt đẹp cần được dành cho trẻ em chịu nhiều mất mát.

Nhớ lại những ngày đầu thành lập, ông Quyền cho biết đó là giai đoạn “nước mắt nhiều hơn nụ cười”. Các em học sinh đều mang trong mình nỗi đau mất người thân vì đại dịch nên việc tiếp cận, vận động, giúp các em mở lòng là hành trình không dễ dàng.

Sau vài năm, ngôi trường đã dần trở thành mái ấm đúng nghĩa. Khuôn viên trường xanh hơn, tiếng cười nhiều hơn, những bức tranh của học sinh cũng tươi sáng hơn.

Bí thư Đà Nẵng gõ tiếng kẻng hy vọng trong khuôn viên trường Hy Vọng

Bí thư Đà Nẵng Lê Ngọc Quang viết vào sổ lưu niệm của nhà trường

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thăm hỏi, động viên tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Ông bày tỏ xúc động khi chứng kiến hơn 300 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt được sống, học tập trong môi trường đầy tình thương, với cơ sở vật chất khang trang. Nhiều em đã nỗ lực vượt qua mất mát, đạt kết quả tốt trong học tập; một số em đã tốt nghiệp THPT và tiếp tục theo học đại học.

Bí thư Đà Nẵng chia sẻ, đại dịch Covid-19 đã để lại nhiều mất mát, hậu quả nặng nề cho nhiều gia đình trên cả nước, trong đó có Đà Nẵng. Đặc biệt, nhiều trẻ em phải chịu nỗi đau mất cha, mẹ hoặc người thân sau đại dịch.

Trong hoàn cảnh đó, trường Hy Vọng được hình thành với mong muốn trở thành mái ấm nhân văn, nghĩa tình dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những em chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Ông Lê Ngọc Quang tặng quà cho học sinh trường Hy Vọng

Xây dựng trường trở thành mái ấm an toàn, đầy tình yêu thương

Bí thư Đà Nẵng đánh giá cao nỗ lực của nhà trường khi trong thời gian ngắn đã xây dựng cơ sở vật chất khang trang, tạo môi trường học tập, sinh hoạt ổn định cho học sinh. Đồng thời, ông bày tỏ vui mừng khi các em nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhận bức tranh do học sinh trường Hy Vọng vẽ tặng

Bí thư Đà Nẵng mong các học sinh tiếp tục chăm ngoan, học tốt, rèn luyện để trở thành những công dân tử tế, sống có trách nhiệm và biết sẻ chia với cộng đồng. Đồng thời ông đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng trường Hy Vọng trở thành mái ấm an toàn, đầy tình yêu thương, là môi trường lý tưởng để các em học tập và trưởng thành.

Ông cũng gửi lời cảm ơn hội đồng sáng lập, ban điều hành, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường cùng các mạnh thường quân đã chung tay xây dựng, duy trì mái ấm giàu tính nhân văn này.

Học sinh trường Hy Vọng vẽ tranh để bán gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bí thư Đà Nẵng khẳng định thành phố sẽ luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ để trường Hy Vọng tiếp tục phát triển, giúp các em có điều kiện học tập, sinh sống tốt hơn.

“Thành phố đáng sống không chỉ là nơi có những công trình đẹp hay tăng trưởng kinh tế, mà còn là nơi biết quan tâm, chăm lo cho người yếu thế, những hoàn cảnh dễ bị tổn thương...”, ông Lê Ngọc Quang chia sẻ.

Dịp này, Chi đoàn Thanh niên Báo VietNamNet phối hợp với trường Hy Vọng tổ chức chương trình “Màu Hy vọng” nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, hướng về trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình có hoạt động vẽ tranh do học sinh trường Hy Vọng thực hiện, với sự hỗ trợ của các họa sĩ. Những bức tranh sau khi hoàn thiện sẽ được triển lãm, bán gây quỹ. Số tiền thu được dùng để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo kế hoạch, chương trình triển lãm, bán tranh dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2026.