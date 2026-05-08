Ngày 8/5, TP Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công”.

Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp phản ánh quá trình xin cấp phép xây dựng kéo dài do phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan như môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động; đề xuất thành lập đường dây nóng hoặc ban chuyên trách để tiếp nhận phản ánh liên quan đến tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu trong xử lý hồ sơ.

Doanh nghiệp cũng kiến nghị về tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, giá vật liệu xây dựng tăng cao...

Ông Trần Xuân Đính, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, cho biết bức xúc nhất hiện nay là giá vật liệu xây dựng tăng mạnh. Chẳng hạn, giá cát tại khu vực hiện lên gần 1 triệu đồng/m3, trong khi giá đất đắp khoảng 280.000 đồng/m3.

“Gần như tất cả đều đình trệ. Gạch nung, gạch thân thiện với môi trường hiện nay phải chở nguyên liệu từ Quảng Ngãi ra để hoạt động cầm chừng”, ông Đính nói.

Ông Đính đề xuất cần có cơ chế quản lý các mỏ vật liệu, đồng thời xác định giá đầu vào theo khung giá địa phương, tránh tình trạng giá bị đẩy lên quá cao. Nếu làm tốt việc này, các doanh nghiệp mới có thể yên tâm đầu tư và triển khai dự án đúng tiến độ...

Đà Nẵng tổ chức diễn đàn đối thoại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết thành phố sẽ tập trung khơi thông các nút thắt liên quan thể chế, thủ tục hành chính, đất đai, tài nguyên và nguồn lực phát triển.

“Thành phố có nguyên tắc xuyên suốt là không để một vướng mắc nhỏ làm mất đi một cơ hội lớn của doanh nghiệp và của thành phố”, ông Hùng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chính quyền không chỉ lắng nghe mà sẽ xử lý dứt điểm các khó khăn của doanh nghiệp. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; kết quả giải quyết sẽ là thước đo đánh giá năng lực, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

“Chúng tôi cam kết nói là làm, làm đến cùng và kết quả phải được đo bằng sự hài lòng, niềm tin của doanh nghiệp”, ông Hùng khẳng định.

Tại diễn đàn, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho rằng thành phố đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong cả nhiệm kỳ, song đây là áp lực rất lớn. Nếu không thay đổi tư duy, quan điểm và cách làm; không có những đột phá thì mục tiêu này rất khó trở thành hiện thực.

Khi đó, Đà Nẵng có nguy cơ tụt lại phía sau so với các thành phố trực thuộc Trung ương và các địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế.

Ông Lê Ngọc Quang phát biểu tại diễn đàn.

Theo ông Quang, thành phố xác định không thể coi doanh nghiệp chỉ là đối tượng quản lý mà phải coi là đối tác, là trung tâm phục vụ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan khẩn trương rà soát toàn diện các rào cản đang ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; ưu tiên xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài.

Ông cũng chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm mạnh "giấy phép con", thủ tục phát sinh không cần thiết. “Trung ương đang cắt giảm 50% số lượng thủ tục, Đà Nẵng cũng phải rà soát và cắt giảm mạnh mẽ các giấy phép con”, ông Quang nói.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng cho hay thành phố sẽ kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, lãng phí nguồn lực đất đai để giao cho nhà đầu tư có năng lực hơn.

“Tinh thần xuyên suốt của thành phố là chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ, khẳng định sẽ xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về đầu tư, thủ tục”, ông Quang nhấn mạnh.