Ngày 7/5, TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn thành phố hiện có 94 xã, phường và đặc khu. Khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã được giao thêm nhiều nhiệm vụ, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải đa nhiệm, chuyên nghiệp và có khả năng xử lý công việc tổng hợp.

Tuy nhiên, nhiều địa phương đang thiếu công chức chuyên môn ở các lĩnh vực như công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng, kế toán, nông nghiệp, giáo dục và nội vụ. Các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa tiếp tục gặp khó trong thu hút và giữ chân cán bộ.

Ông Bhling Mia, Bí thư xã Đảng ủy Tây Giang cho biết khu vực miền núi đang đối mặt nhiều trở ngại đặc thù như địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt, hạ tầng giao thông và công nghệ thông tin thiếu đồng bộ.

Theo ông, một bộ phận cán bộ sau sáp nhập còn hạn chế về kỹ năng, phương pháp làm việc và khả năng tiếp cận công nghệ thông tin. Thậm chí, một số cán bộ có biểu hiện ngại khó, đùn đẩy trách nhiệm trước khối lượng công việc lớn của mô hình mới.

Trong khi đó, ông Ngô Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Thăng An cho biết địa phương được sáp nhập từ 5 xã nên số lượng cán bộ đông nhưng cơ cấu chuyên môn mất cân đối.

“Đa phần cán bộ có chuyên môn về kinh tế, xã hội và nông nghiệp, trong khi xã thiếu hụt nghiêm trọng cán bộ kỹ thuật phục vụ công tác quản trị, quản lý trong giai đoạn mới”, ông Hùng nói.

Ông dẫn chứng việc trước đây, kế toán xã chủ yếu thực hiện thu chi đơn giản, còn hiện nay phải biết xây dựng và phân định kế hoạch kinh tế. Dù số lượng người làm việc thì đủ nhưng nhiều vị trí chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới khi khối lượng công việc từ cấp trên chuyển xuống ngày càng lớn.

Lãnh đạo xã Thăng An đề xuất thành phố tổ chức đào tạo theo 3 nhóm, gồm lãnh đạo, lãnh đạo quản lý, chuyên viên và chuyên viên kỹ thuật - nhóm đang thiếu hụt lớn nhất tại cơ sở.

Ông cũng kiến nghị thành phố sớm ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ theo từng ngành, lĩnh vực và vị trí việc làm để nhận diện đúng năng lực thực tế của cán bộ ở cơ sở.

Sẽ giải quyết tình trạng nơi thiếu, nơi thừa cán bộ

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo nhiều chuyển biến trong tổ chức bộ máy và điều hành ở cơ sở.

Theo ông Quang, hệ thống chính quyền được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian. Việc phân cấp, phân quyền rõ hơn giúp cơ sở chủ động hơn trong giải quyết công việc.

Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số cũng phát huy hiệu quả. Mô hình giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt hơn 96%, đưa Đà Nẵng đứng thứ 8/34 tỉnh, thành về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều địa phương vẫn xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ; áp lực công việc tại cấp xã tăng mạnh sau phân cấp, phân quyền. Một số cấp ủy, lãnh đạo địa phương chưa chủ động, chưa bám sát nhiệm vụ, dẫn đến chậm trễ trong giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và xử lý các tồn đọng.

Ông cũng chỉ ra tình trạng né tránh, ngại luân chuyển ở một bộ phận cán bộ, kể cả cán bộ trẻ.

Theo Bí thư Đà Nẵng, thời gian tới, thành phố sẽ giải quyết triệt để tình trạng nơi thiếu, nơi thừa cán bộ; bổ sung nhân sự có chuyên môn sâu cho các xã, phường. Đồng thời, thành phố kiên quyết rà soát, thay thế cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, có biểu hiện đùn đẩy, né tránh.

Cùng với đó, Đà Nẵng sẽ tăng cường luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực và chuyên môn sâu về cơ sở, kể cả ở các vị trí lãnh đạo quản lý.

“Tinh thần là sẽ có cơ chế, chính sách để khuyến khích, động viên cán bộ nhưng phải rõ ràng, có đi, có về. Những cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ có điều kiện để đào tạo và phát triển”, Bí thư Đà Nẵng nhấn mạnh.