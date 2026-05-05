Theo phản ánh của bà N. M., cơ quan bà có trường hợp công chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật 12 tháng. Trong khi đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường có đề xuất tiếp nhận công chức này về công tác. Tuy nhiên, người trong cuộc không có nguyện vọng chuyển công tác, đã có đơn xin tiếp tục làm việc tại cơ quan cũ; đơn vị hiện tại cũng đang thiếu biên chế.

Từ thực tế này, bà M. hỏi, liệu việc điều động có phù hợp quy định, đặc biệt khi công chức đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật? Ngoài ra việc điều động không xem xét nguyện vọng cá nhân có đúng quy trình hay không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ dẫn quy định tại Nghị định số 170/2025 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.

Cụ thể, tại điểm a khoản 5 Điều 25 của nghị định này nêu rõ: Không thực hiện điều động đối với công chức “đang trong quá trình bị xem xét, xử lý kỷ luật”.

Bên cạnh đó, Luật Cán bộ, công chức cũng quy định, cán bộ, công chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, hoặc đang bị điều tra, truy tố, xét xử, thì không được thực hiện các hoạt động như ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Như vậy, theo Bộ Nội vụ, trường hợp công chức đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật sẽ không thuộc diện được xem xét điều động.

Ngoài ra, Nghị định 170/2025 cũng quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự và thủ tục điều động công chức.

Đối với trường hợp cụ thể nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị cần trao đổi trực tiếp với cơ quan quản lý công chức tại địa phương để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Quy định này nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng công chức chặt chẽ, đồng thời tránh phát sinh các quyết định điều động không phù hợp trong thời điểm công chức đang trong quá trình xử lý kỷ luật.