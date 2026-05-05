Cụ thể, Bộ trưởng GD-ĐT điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Đạm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, giữ chức Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên.

Ông Trương Anh Dũng, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.

Ông Phạm Tiến Toàn, Phó Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Bộ trưởng GD-ĐT cũng tiếp nhận ông Đinh Ngọc Dinh, chuyên viên cao cấp Vụ Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Chính phủ về công tác tại Văn phòng Bộ GD-ĐT và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT kể từ ngày 1/5.

Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn trao các quyết định về công tác nhân sự. Ảnh: Đình Tuệ

Đồng thời, điều động, bổ nhiệm ông Trần Hải Toàn, chuyên viên chính Vụ Giáo dục phổ thông giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non.

Bộ trưởng GD-ĐT cũng bổ nhiệm lại chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ với các ông Hoàng Bách Việt, Cảnh Trí Dũng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT quyết định điều động ông Đào Phan Cẩm Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính đến công tác tại Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn chúc mừng và cảm ơn các cán bộ được bổ nhiệm trong thời gian qua đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả cho công việc chung của Bộ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Bộ trưởng GD-ĐT mong mỗi cán bộ trên cương vị mới sẽ phát huy tốt nhất năng lực, sở trường, cùng tập thể đơn vị đoàn kết, thống nhất, phát huy được sức mạnh tập thể, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.