Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chia sẻ về định hướng cốt lõi cho công cuộc phát triển trong giai đoạn tới tại hội thảo khoa học kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng và 50 năm giải phóng TP, diễn ra sáng nay.

Ông cho rằng, TP cần kế thừa và phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống hào hùng của đất và con người Quảng Nam - Đà Nẵng trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng, phát triển quê hương.

"Nhất là khi sắp tới đây, Quảng Nam và Đà Nẵng cần có một tầm nhìn mới, cách làm mới để phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế của một thành phố mới”, ông Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Hồ Giáp

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thông tin thêm, dự kiến Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ 2 địa phương. Tại buổi làm việc này, Tổng Bí thư sẽ có những định hướng rất quan trọng trong phát triển.

Ngoài định hướng trên, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, TP phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

TP cần chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là cuộc cách mạng có ý nghĩa quyết định trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, TP cũng cần tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và hội nhập toàn cầu. Đà Nẵng cần tiếp tục mở rộng các chính sách an sinh xã hội nhân văn, hướng tới phục vụ lợi ích người dân. Những chính sách này đã trở thành thương hiệu của TP.

TP cần giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng TP Đà Nẵng là điểm đến an toàn, tin cậy, đáng đến, đáng sống và đáng đầu tư của doanh nghiệp và du khách.