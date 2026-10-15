Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu rà soát, điều chuyển, thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu, thiếu trách nhiệm, để công việc chậm trễ, kéo dài.

Ngày 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 5, đánh giá tình hình công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng 2 con số

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP Đà Nẵng ước tăng 10,31%, đứng thứ 9/34 địa phương.

Đáng chú ý, riêng quý 3, tốc độ tăng trưởng đạt 11,83%, đứng thứ 7/34 địa phương. Quy mô nền kinh tế thành phố ước đạt hơn 264.569 tỷ đồng, tăng gần 34.084 tỷ đồng so với cùng kỳ. Du lịch tiếp tục là động lực quan trọng của nền kinh tế.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 5. Ảnh: G.X

Về công tác xây dựng Đảng, trong 9 tháng, Đà Nẵng điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 17 cán bộ chủ chốt; kết nạp 4.383 đảng viên, đạt 101,2% chỉ tiêu. Sau sắp xếp, thành phố giảm 2.701 thôn, tổ dân phố và 993 chi bộ thôn, tổ dân phố.

Ban Thường vụ Thành ủy triển khai 10 đoàn kiểm tra tại 93 xã, phường và 6 tổ chức đảng trực thuộc; tổ chức kiểm điểm 27 đảng viên thuộc diện quản lý có khuyết điểm, vi phạm liên quan các kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố vẫn gặp khó khăn trong tháo gỡ vướng mắc tại một số dự án trọng điểm, dự án tồn đọng. Công nghiệp, hạ tầng thương mại và logistics chưa phát triển tương xứng với tiềm năng; tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, chậm xử lý công việc vẫn còn xảy ra.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu kịp thời bố trí cán bộ chuyên môn cho nơi còn thiếu

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4.

Về công tác cán bộ, ông yêu cầu rà soát, kiện toàn đội ngũ, nhất là ở cấp xã; kịp thời điều động, bố trí cán bộ chuyên môn cho những địa phương còn thiếu, đặc biệt tại các xã miền núi, vùng xa.

Ông Lê Ngọc Quang yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính. Ảnh: G.X

Thành phố cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ; đồng thời xem xét điều chuyển, thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu, thiếu trách nhiệm, để công việc kéo dài.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào các lĩnh vực còn nhiều phản ánh, vướng mắc như đất đai, đầu tư, xây dựng, đăng ký kinh doanh. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cuối năm phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể và trách nhiệm người đứng đầu.

Về phát triển kinh tế, thành phố đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 12,8-13,6% trong quý 4 để đạt mức tăng trưởng GRDP cả năm từ 11% trở lên. Đối với các dự án đầu tư, thành phố cần rà soát, phân loại và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 357 dự án đang được xử lý theo Nghị quyết 29 của Quốc hội. Trong công tác giải phóng mặt bằng, khối lượng cần giải quyết trong năm 2026 là 404 dự án, với gần 47.000 hồ sơ.

Ông Lê Ngọc Quang đề nghị tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, tái định cư, đẩy nhanh bàn giao mặt bằng, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược và xử lý 1.281 cơ sở nhà, đất dôi dư, tránh lãng phí.

Về dân sinh, thành phố cần chủ động phòng, chống thiên tai, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu; ổn định dân cư nơi xảy ra thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và kịp thời giải quyết kiến nghị của người dân.