Chiều 14/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ-TW, ngày 22/11/2024 của Bộ Chính trị; các nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2025 và năm 2026. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị được tổ chức vào chiều 14/11. Ảnh: Hoàng Hiệp

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, tính từ đầu năm 2025 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy đã ban hành 7 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Ban Chỉ đạo đã họp, chỉ đạo và giao 197 nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong đó, các cơ quan khối Đảng đã chủ động, tích cực tham mưu Thành ủy ban hành hệ thống văn bản làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư. Đến nay, đã tham mưu ban hành 2 quyết định, 7 kế hoạch, 1 chỉ thị, 2 quy chế, 1 quy định và nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ.

UBND Thành phố cụ thể hóa triển khai trong hệ thống chính quyền bằng 111 văn bản trọng tâm, đồng thời ban hành 14 quyết định công bố danh mục 103 thủ tục hành chính “làn xanh”, rút ngắn thời gian giải quyết 30-60%, thể hiện rõ tinh thần cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Về việc thực hiện các nhiệm vụ Trung ương giao trong năm 2025, TP Hà Nội đã hoàn thành: 98/187 nhiệm vụ. Trong đó, hoàn thành đúng hạn 83 nhiệm vụ, hoàn thành quá hạn 15 nhiệm vụ; đang triển khai 89/187 nhiệm vụ; triển khai quá hạn 12 nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống chính trị Thủ đô, đặc biệt ở ba trụ cột khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hà Nội đã hình thành khuôn khổ điều hành thống nhất với hàng loạt cơ chế, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ được ban hành đồng bộ, bảo đảm yêu cầu về thể chế, tổ chức và giám sát nhiệm vụ.

Ông Dũng đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành trong việc hiện đại hóa hạ tầng số, xây dựng trung tâm dữ liệu theo công nghệ điện toán đám mây, triển khai mô hình chính quyền hai cấp và tăng cường liên thông dữ liệu toàn hệ thống.

Tuy vậy, một trong các nút thắt lớn nhất là hạ tầng công nghệ lạc hậu và tình trạng mỗi xã/phường phải sử dụng trung bình 20 phần mềm tác nghiệp.

Thành phố đưa ra loạt giải pháp cấp bách như chuyển giao toàn bộ điểm phục vụ hành chính công cấp xã/phường về trung tâm thành phố trong tháng 11/2025. Tập trung mua sắm trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng cho cơ sở trước ngày 30/11/2025. Đồng thời, phát triển iHanoi thành “Super App” phục vụ người dân và doanh nghiệp trong Quý 4/2026. Khởi động Trung tâm dữ liệu Hà Nội (Hanoi Data Center) và hạ tầng điện toán đám mây từ tháng 12/2025.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội sẽ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng tầm nhìn - dữ liệu - nêu gương, tổ chức thực hiện bằng OKR - KPI - dashboard số, đồng thời cam kết hoàn thành toàn bộ các đầu việc trọng tâm trước ngày 31/12/2025.

Bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Hà Nội triển khai kế hoạch “chạy nước rút” để thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trong năm 2025 trên 4 trục: Trục các cơ quan Đảng, trục UBND, trục HĐND, trục Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, GDP nhóm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Hà Nội đạt gần 17%, cao hơn mức chung của cả nước. Ảnh: Viết Thành

Theo ông, đây là nhiệm vụ rất cấp bách để sử dụng dữ liệu số hóa, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành ở từng cấp, phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Ban Chỉ đạo đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm.

"GDP nhóm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong 3 quý đầu năm của cả nước đạt 16,3%. Riêng Hà Nội, chỉ số này đạt 16,9%, cao hơn mức chung. Như vậy, có thể khẳng định, việc triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 57 đang đi đúng hướng, phù hợp với chỉ đạo của Trung ương”, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội, bên cạnh kết quả tích cực, còn tồn tại nhiều hạn chế cần sớm khắc phục để đảm bảo tiến độ chung của cả nước. Cụ thể, có 6 nhóm hạn chế chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện 569 đầu việc và 13 nhóm khó khăn chung mà Ban Chỉ đạo Trung ương đã kết luận.

Thứ nhất, nhiều nhiệm vụ liên ngành chưa xác định rõ sản phẩm đầu ra, khiến chất lượng và tiến độ không đảm bảo. Trong số 221 nhiệm vụ đang triển khai, có 30 nhiệm vụ quá hạn. Đây là các đầu việc được xác định “gây cản trở đồng bộ cho sự phát triển của thành phố” và phải được tập trung xử lý ngay trong năm 2025.

Thứ hai, cơ chế phối hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan vẫn chưa đồng bộ. Nhiều nơi còn tình trạng “chia tách, phân mảnh dữ liệu”, cơ sở dữ liệu chưa được kết nối liên thông, tiêu chuẩn dữ liệu thiếu thống nhất. Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh: “Phải dứt bỏ tình trạng níu kéo, cát cứ dữ liệu, coi của chung như của riêng. Mỗi đơn vị phải có địa chỉ rõ ràng, có trách nhiệm trong chia sẻ thông tin để phục vụ chung”.

Thứ ba, hạ tầng số và cơ sở dữ liệu dùng chung chưa đáp ứng yêu cầu. Liên thông giữa các khối còn hạn chế, quy trình nghiệp vụ chưa chuẩn hóa, thiếu tính kết nối, gây ảnh hưởng đến xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công.

Thứ tư, năng lực triển khai ở cấp cơ sở chưa đồng đều. Một số đơn vị chưa bố trí đủ nhân sự chuyên trách; cán bộ vận hành hệ thống còn yếu; công tác đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thứ năm, cơ chế tài chính và thủ tục đầu tư cho khoa học công nghệ và chuyển đổi số còn vướng mắc, đặc biệt trong xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá cho sản phẩm khoa học công nghệ. Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở Tài chính và Sở Khoa học và Công nghệ làm rõ tiến độ hoàn thiện 37 bộ định mức, 37 quy chế giá, “bao giờ xong, và làm xong thì người sử dụng kinh phí đã hoạt động được hay chưa?”.

Và thứ sáu, tinh thần chủ động của một bộ phận đơn vị còn hạn chế, né tránh, sợ trách nhiệm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhắc lại cam kết: "Sẽ bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo" và chỉ đạo các cấp, các ngành của Hà Nội phải tập trung tối đa, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, kiên quyết xử lý những nhiệm vụ chậm trễ, đảm bảo từ ngày 1/1/2026 toàn bộ hệ thống khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Hà Nội hoạt động đồng bộ, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp.