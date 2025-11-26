Chiều 25/11, phát biểu kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ ba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo: Từng đồng chí tư lệnh ngành phải là những cán bộ gương mẫu trong tham mưu chiến lược, hướng dẫn thông thạo; từng đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, phường phải sẵn sàng tâm thế phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Kinh tế Thủ đô ước tăng trưởng 8,5%

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, khẩn trương, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ ba đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, năm 2025, thành phố đã vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế của Thủ đô ước tăng trưởng 8,5%; hoàn thành mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Thành phố thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 642 nghìn tỷ đồng, đạt 124,9% dự toán. Lĩnh vực thu hút đầu tư FDI là điểm sáng lớn với 4,1 tỷ USD, tăng 52% so với năm 2024... Hạ tầng, đô thị, môi trường, văn hóa - xã hội, giáo dục, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng cho giai đoạn mới.

“Thay mặt Thành ủy, tôi xin ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô đã góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của năm 2025. Đây chính là tiền đề vững chắc để Thủ đô bước sang năm 2026, năm đầu cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chỉ rõ, thành phố còn nhiều tồn tại, hạn chế phải tập trung khắc phục ngay, nhất là 5 vấn đề được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ thành phố, như: Trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, úng ngập đô thị và ven đô, ùn tắc giao thông và an toàn thực phẩm.

Về kinh tế, vốn đầu tư xã hội thực hiện trên địa bàn chưa đạt kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, nhiều dự án vướng mắc kéo dài, trong đó giải phóng mặt bằng vẫn là “điểm nghẽn” lớn. Vi phạm trật tự xây dựng, nhất là trên đất nông nghiệp, đất rừng còn tồn tại, xử lý chưa dứt điểm; nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư đông đúc còn cao...

Phấn đấu mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 11% trở lên

Về mục tiêu, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2026, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 11% trở lên; đồng thời cơ bản tán thành các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách và đầu tư công năm 2026 do Đảng ủy UBND thành phố trình.

Bí thư Thành ủy đề nghị trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và trọng tâm. Về thể chế, cơ chế, chính sách và quy hoạch: Rà soát, đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW (ngày 5/5/2022) của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô và điều chỉnh 2 Quy hoạch lớn của thành phố với định hướng tầm nhìn dài hạn 100 năm. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, cắt giảm thực chất thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo Đảng ủy UBND thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết năm 2026 theo từng quý, từng ngành, từng địa bàn. Mỗi sở, ngành, xã, phường phải đăng ký mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, chuyển đổi số với thành phố. Để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện, thành phố sẽ thực hiện cơ chế theo dõi, giám sát tiến độ dựa trên dữ liệu lớn, theo thời gian thực; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu định kỳ hằng quý theo Kết luận 198 của Bộ Chính trị...

Trong điều hành ngân sách năm 2026, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu phải tập trung nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu; chống thất thu, chuyển giá, nợ đọng thuế; tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, tăng tối đa tỷ trọng chi đầu tư phát triển; sử dụng hiệu quả vốn vay quỹ đất đối ứng, ưu tiên cho hạ tầng chiến lược, các dự án có tính lan tỏa, thu hút đầu tư xã hội.

Về đầu tư công, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh phải triển khai giao kế hoạch vốn năm 2026 ngay từ bây giờ cho các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị; không để dồn giải ngân vào cuối năm, định kỳ rà soát, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các dự án chậm tiến độ, chủ đầu tư yếu kém trong công tác chuẩn bị dự án, giải ngân vốn. Các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với các xã, phường tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, giá đất liên quan đến các dự án trọng điểm, nhất là: hạ tầng giao thông khung, các tuyến vành đai, đường sắt đô thị, các dự án môi trường, chỉnh trang đô thị.

Về kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm giai đoạn 2026-2030, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Ban Chấp hành cơ bản nhất trí, đồng tình về những định hướng lớn, khung chính sách về kinh tế, tài chính do Đảng ủy UBND thành phố trình. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách phải bảo đảm gắn chặt với mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố (5 quan điểm phát triển, 3 đột phá, 10 nhiệm vụ trọng tâm, 43 chỉ tiêu chủ yếu) và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về Thủ đô. Trong đó, thành phố phải dành nguồn lực thích đáng cho các dự án, chương trình tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, không gian phát triển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Định hình thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác cán bộ

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” trong xây dựng Đảng; được xác định là một trong 5 quan điểm phát triển, một trong 3 đột phá phát triển của Thành ủy được nêu trong Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố. Quy định về “phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ” có thể coi là văn bản xương sống định hình toàn bộ thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác cán bộ trong hệ thống chính trị thành phố trong nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung chuẩn hóa, số hóa hồ sơ cán bộ, kết nối với hệ thống phần mềm theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm đánh giá cán bộ dựa trên kết quả, sản phẩm cụ thể; thực hiện nghiêm Kết luận số 198-KL/TƯ của Bộ Chính trị về đánh giá cán bộ hằng quý; sử dụng kết quả đánh giá làm cơ sở quan trọng trong quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, cho thôi chức vụ, từ chức.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu, tổ chức quán triệt Quy định mới đến từng cấp ủy, cán bộ chủ chốt; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong công tác cán bộ gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực; phát hiện, giới thiệu, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có tư duy đổi mới, tư duy số, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cùng với đó, các đơn vị thực hiện nghiêm cơ chế “có lên, có xuống, có vào, có ra”; kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo, quản lý những cán bộ yếu kém, vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ, mất uy tín.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cần tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ; trực tiếp giới thiệu những cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để đào tạo, sử dụng; kịp thời đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành việc bố trí, thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu.

Khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XVIII vào cuộc sống

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, khối lượng công việc từ nay đến hết năm 2025 và năm 2026 là rất lớn, rất nặng nề, có những việc chưa có tiền lệ. Vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề nghị từng đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố và địa phương phải rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao; xác định rõ những việc còn chậm, những nội dung còn tồn tại, dở dang; xây dựng lộ trình và cam kết thời hạn hoàn thành với tinh thần tập trung cao độ để giải quyết những công việc chậm trễ, tồn đọng, lấy lại từng ngày, từng tháng để thực hiện bằng được những công việc chậm trễ.

Các cấp, các ngành phải chủ động triển khai nhiệm vụ gắn với 3 mốc thời gian quan trọng. Đến hết năm 2025 tức là trước ngày 28/11/2025, hoàn thành dự thảo Nghị quyết về những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, trình Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết ngay trong kỳ họp thứ 10 và kịp thời công bố vào dịp 19/12/2025 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2025, thực hiện các giải pháp trước mắt để khắc phục 5 vấn đề bức xúc là tồn tại lớn của Thủ đô, không để phức tạp hơn và phải giảm dần. Cùng với đó, tập trung triển khai hoàn thành 12 nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Đến ngày 31/12/2025, tái cấu trúc 50 thủ tục hành chính trọng điểm để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tái cấu trúc 100 thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình...

Liên quan tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện phục vụ bầu cử, bảo đảm an ninh, an toàn, đúng pháp luật, thật sự là ngày hội của nhân dân. Trong tháng 3/2026, thành phố hoàn thành rà soát 2 quy hoạch lớn và hoàn thành sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 15 để trình Bộ Chính trị, các đề án về thể chế, cơ chế, chính sách, quy hoạch là cơ sở nhằm tạo dấu ấn giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu trong tháng 5/2026, hoàn thành đề án sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô năm 2024 để trình Quốc hội khóa XVI tại kỳ họp tháng 5 năm 2026.

“Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết liệt, đếm ngược từng ngày để tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc cho cơ sở để hoàn thành bằng được các nhiệm vụ được giao. Chúng ta đã và đang triển khai 123 nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, trong đó có những nhóm việc đã hoàn thành với tốc độ cao... Thực sự là những kết quả rất đáng mừng. Tôi ghi nhận và đánh giá cao, biểu dương tinh thần trách nhiệm và hiệu quả của các đồng chí, tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc của các cơ quan từ thành phố đến cơ sở”, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ.

Nhấn mạnh trên tinh thần đổi mới, phát huy trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, khoa học, dân chủ, Bí thư Thành ủy cho biết, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình, thông qua nhiều nội dung quan trọng phục vụ cho sự phát triển Thủ đô năm 2026 và trong cả giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết hội nghị. Ảnh Viết Thành

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, những quyết sách của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố hôm nay sẽ đưa ra HĐND thành phố xem xét quyết nghị vào ngày mai, qua đó tạo tâm thế mới trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Quán triệt phương châm “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Bí thư Thành ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô đoàn kết một lòng, hiệp đồng thông suốt, gương mẫu đi đầu, thi đua nỗ lực hơn nữa để đóng góp vào quá trình tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Thành phố, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đề ra. Từng đồng chí tư lệnh ngành phải là những cán bộ gương mẫu trong tham mưu chiến lược, hướng dẫn thông thạo; từng đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, phường phải sẵn sàng tâm thế phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển.

“Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tôi tin tưởng rằng, trên cơ sở những nội dung đã được thông qua tại hội nghị, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ phải bắt tay ngay vào tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII đi vào cuộc sống”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ tin tưởng.

