Chiều 13/11, HĐND TP Hà Nội khóa 16 tổ chức kỳ họp chuyên đề thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét các nghị quyết quan trọng như phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch…
Tại kỳ họp, với đa số đại biểu tán thành, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
Trước đó, chiều 10/11, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trung được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều cùng ngày, HĐND TP Hà Nội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh. Trước đó, tại hội nghị lần thứ 14, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13.
Ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê quán tỉnh Thanh Hóa, trình độ chuyên môn Thạc sĩ kinh tế.
Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội từng giữ các chức vụ như: Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Từ tháng 1/2019 đến tháng 2/2020, ông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2024, ông giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 11/2024, ông Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tháng 10/2025 ông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.
