Chiều 13/11, HĐND TP Hà Nội khóa 16 tổ chức kỳ họp chuyên đề thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét các nghị quyết quan trọng như phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch…

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung

Tại kỳ họp, với đa số đại biểu tán thành, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, chiều 10/11, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trung được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều cùng ngày, HĐND TP Hà Nội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh. Trước đó, tại hội nghị lần thứ 14, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13.