Ngày 9/10, ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) - xác nhận, một bí thư chi bộ thôn đã tử vong khi đang tham gia công tác phòng, chống lũ. Nạn nhân là anh Đoàn Văn M. (SN 1990) - Bí thư chi bộ thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh.

Theo thông tin ban đầu, sau một đêm túc trực cùng lực lượng chức năng và người dân địa phương ứng phó lũ lụt, đến trưa 9/10, trong lúc nghỉ ngơi, ăn trưa với mọi người, anh M. bị đột quỵ và không qua khỏi.

Nhiều ngôi nhà ở xã Hợp Thịnh chìm trong biển nước.

Ông Thắng cho biết, anh M. có tiền sử bệnh nền. Nhiều ngày liền tham gia chống lũ với cường độ cao, thiếu ngủ, cộng thêm thời tiết nắng nóng có thể là nguyên nhân khiến anh kiệt sức và dẫn đến đột quỵ.

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ công tác hậu sự cho anh Mạnh”, ông Thắng thông tin.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh, tính đến 6h ngày 9/10, địa phương ghi nhận 4 trường hợp tử vong liên quan đến mưa lũ.

Mưa lớn sau bão số 11 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều khu vực trong tỉnh: hơn 10.000 hộ dân phải sơ tán, gần 1.900 hộ bị cô lập; 50m đê bị vỡ, 162m sạt lở, 1.680m đê phải đắp bờ chống tràn; hồ Cối Gạo bị vỡ, nhiều công trình thủy lợi và giao thông bị hư hỏng nặng.

Tuyến đê bối xã Hợp Thịnh được lực lượng chức năng gia cố.

Ngoài ra, hơn 8.000ha lúa, hoa màu và hơn 1.400ha cây ăn quả bị ngập úng; gần 220.000 con gia cầm và hơn 2.200 con gia súc bị chết hoặc phải di dời khẩn cấp.