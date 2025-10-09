Trưa 9/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, tình hình mưa lũ tại tỉnh Bắc Ninh tiếp tục diễn biến phức tạp. Khoảng 12h15, tại Trạm bơm Bầu, thôn Cẩm Bào (xã Xuân Cẩm) người dân phát hiện hiện tượng mạch đùn, mạch sủi xuất hiện dưới chân đê sông Cầu.

Ngay sau đó, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và Sư đoàn 3 (Quân khu 1) đã phối hợp cùng người dân triển khai các biện pháp xử lý, ngăn chặn sự cố.

Dù trời nắng, hàng trăm người vẫn khẩn trương làm việc để khắc phục sự cố mạch sủi đê sông Cầu.

Người già cũng ra hỗ trợ đắp đê.

Lực lượng chức năng tận dụng ngay các búi tre ven triền đê làm cọc chống tràn, đồng thời huy động xe chở cát, sỏi và bao tải để gia cố thân đê.

Giữa trưa nắng gay gắt, tiếng xẻng, tiếng hô: “Nhanh tay lên!” hòa lẫn tiếng nước sông Cầu cuồn cuộn dâng cao, tạo nên khung cảnh khẩn trương, thể hiện tinh thần quyết tâm giữ đê.

Lực lượng chức năng tận dụng ngay búi tre ven triền đê để làm cọc chống tràn.

Đến 13h cùng ngày, tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời chỉ đạo, xử lý một loạt sự cố tràn và vỡ đê tại nhiều địa phương: vỡ đê bối ở xã Tiên Lục; ngập lụt tại xã Yên Thế, Bố Hạ; tràn đê bối ở các địa bàn Việt Yên, Tân Yên cùng một số khu vực khác. Các điểm xung yếu hiện cơ bản đã được kiểm soát.

Tuyến đê bối xã Hợp Thịnh được lực lượng chức năng gia cố.

Tuy nhiên, một số khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp. Tại xã Hợp Thịnh, tuyến đê sông Cầu dài khoảng 20km đã bị tràn khoảng 6km.

Lực lượng chức năng đã đắp bờ chống tràn được 3km và xử lý 2 điểm sạt trượt có chiều dài 25m và 75m bằng cách phủ bạt chống thấm.

Những đoạn đê yếu đều được đắp để nước không tràn qua.

Tại xã Xuân Cẩm, tuyến đê dài 19km có 10 điểm tràn, trong đó 6 điểm đã được khắc phục, các điểm còn lại đang tiếp tục được xử lý. Riêng tại xã Tam Giang, mực nước dâng cao khiến đê có nguy cơ tràn, các lực lượng đã hoàn thành việc đắp bờ chống tràn và đang xử lý hiện tượng rò rỉ tại cống Vọng Nguyệt.

Tại phường Đa Mai, mực nước sông dâng cao đe dọa tràn đê bối, buộc chính quyền địa phương phải lên kế hoạch di dời khẩn cấp 496 hộ dân (gồm 1.967 nhân khẩu). Trung đoàn 831 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang phối hợp với các lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Giữa trưa nắng, lực lượng quân đội vẫn nỗ lực đắp đê.

Tổng lực lượng tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh lên tới 27.262 người, bao gồm các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ và lực lượng xung kích địa phương. Ngoài ra, hơn 64 xe ô tô các loại, 35 xuồng máy và hàng loạt thiết bị cứu hộ, cứu nạn cũng được huy động.

Tại Bắc Ninh có hàng nghìn ngôi nhà vẫn bị cô lập.

Bữa cơm giữa vùng lũ

Ngay sau khi bão số 11 đổ bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai lực lượng đến các điểm xung yếu. Hơn 800 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 3, Quân khu 1; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lữ đoàn Công binh 575 cùng lực lượng dân quân tự vệ và người dân địa phương đã tổ chức các hoạt động đắp đê, chống tràn, di dời người và gia súc khỏi vùng nguy hiểm.

Tại thôn Mai Hạ (xã Xuân Cẩm), lực lượng liên ngành gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Tân Yên, Trung đoàn 831 và lực lượng cơ sở đang khẩn trương gia cố bờ đê, vận chuyển bao cát, tiêu úng và bảo vệ an toàn Trạm bơm Bầu. Tài sản của người dân cũng được di dời lên vùng cao phòng nước tiếp tục dâng.

Nhiều ngôi nhà ở xã Hợp Thịnh chìm trong biển nước.

Tại đoạn đê thôn Xuân Giang (xã Hợp Thịnh), hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng người dân đang ngày đêm đắp gần 1km đê. Ông Nguyễn Văn Hùng (53 tuổi), một người dân địa phương, từng là bộ đội, không giấu được xúc động khi thấy hình ảnh những người lính dầm mưa nắng bảo vệ đê làng. Ông đã mở cửa mời bộ đội vào nghỉ, chuẩn bị nước uống, bữa ăn giản dị.

Bữa cơm vội vàng của các chiến sĩ.

Hạ sĩ Vũ Lập Quốc chia sẻ: “Mệt nhưng mọi người luôn động viên nhau cùng cố gắng. Sau lưng chúng tôi là người dân”.

Tính đến 6h ngày 9/10, tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong do mưa lũ. Mưa lớn đã khiến 10.159 hộ dân phải di dời, 1.854 hộ bị cô lập; 50m đê bị vỡ, 162m đê sạt lở, 1.680m đê phải đắp bờ chống tràn; hồ Cối Gạo bị vỡ, nhiều công trình thủy lợi và giao thông bị hư hỏng. Ngoài ra, hơn 8.000ha lúa, hoa màu và hơn 1.400ha cây ăn quả bị ngập; gần 220.000 con gia cầm và hơn 2.200 gia súc bị chết hoặc phải di chuyển khẩn cấp.