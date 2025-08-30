Chuyến thăm của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba diễn ra từ ngày 31/8-2/9.

Việt Nam và Cuba, mặc dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Từ những viên gạch đầu tiên được Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Cuba Fidel Castro đặt nền móng và được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, mối quan hệ đó đã được tôi luyện qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử và vẫn bền chặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Ảnh: TTXVN

Trước chuyến thăm của lãnh đạo Cuba, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, trải qua 65 năm, hợp tác hai nước được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các kênh và các lĩnh vực.

Chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2024 được coi là dấu mốc lịch sử, mở ra giai đoạn mới của quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những hành động thiết thực hỗ trợ Cuba trong bảo đảm an ninh lương thực thông qua nhiều dự án hợp tác về sản xuất lúa gạo, ngô, thủy sản… được người dân Cuba và bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Vụ thu hoạch đầu tiên năm 2025 của dự án Việt Nam hợp tác phát triển lúa gạo tại Cuba đã đạt năng suất ấn tượng 7,2 tấn/ha, gấp 4,5 lần mức trung bình của địa phương.

Hợp tác giao lưu nhân dân được đẩy mạnh với nhiều hoạt động vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết, thủy chung son sắt giữa nhân dân hai nước.

Gần đây nhất, Việt Nam đã phát động Chương trình vận động toàn quốc “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba” để quyên góp hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua những khó khăn.

"Chúng ta vô cùng tự hào và xúc động khi chứng kiến tình cảm và sự ủng hộ lớn lao của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba", Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang chia sẻ.

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba đang không ngừng được vun đắp, củng cố và phát triển toàn diện, vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở các khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam và Cuba sẽ tiếp tục gìn giữ, kế thừa và phát huy tài sản chung quý báu mà các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công xây dựng và vun đắp.

Đó là tình đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, gắn bó sâu sắc, chân tình như anh em một nhà Việt Nam – Cuba. Tình cảm son sắt, bền chặt giữa hai nước sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu sắc hơn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà”. Lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến hôm nay vẫn nguyên giá trị. Với sự tương đồng về hoàn cảnh lịch sử và mục tiêu đấu tranh, điều này tạo nên mối liên kết đặc biệt Việt Nam - Cuba, đặc biệt là tinh thần quật cường và lòng yêu nước sâu sắc của cả hai dân tộc.

Hòa chung không khí hào hùng của lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam, những hình ảnh lịch sử về câu nói bất hủ của Lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!” đã được thế hệ trẻ Việt Nam chia sẻ tạo một hiệu ứng đặc biệt.

Điều này là minh chứng rõ nét cho sự thủy chung son sắt mà nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba và những nghĩa cử cao đẹp mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong thời khắc khó khăn nhất.

Câu chuyện này là một trong nhiều câu chuyện cảm động và truyền cảm hứng về quan hệ đặc biệt và bền vững giữa hai quốc gia.