Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza sáng nay đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chuyến công tác của lãnh đạo Cuba diễn ra từ hôm nay đến ngày 2/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân.

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long cùng đông đảo quần chúng nhân dân vẫy cờ chào đón.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân. Ảnh: Presidencia Cuba

Tháp tùng Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân có: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla; Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng, Thượng tướng Álvaro López Miera; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Emilio Lozada García; Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Oscar Pérez-Oliva Fraga; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ydael Pérez Brito; Chủ tịch Tập đoàn BioCubaFarma Mayda Mauri Pérez; Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes; Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Miguel Lamazares Puello; Vụ trưởng Vụ các Vấn đề song phương, Bộ Ngoại giao Carlos Miguel Pereira Hernández; Chánh Văn phòng của Chủ tịch nước Manuel Alomá Herrera.

Ngày mai lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân sẽ diễn ra tại Phủ Chủ tịch do Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chủ trì. Sau đó hai lãnh đạo sẽ hội đàm, chứng kiến ký kết văn kiện hợp tác.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam và có nhiều hoạt động quan trọng. Đặc biệt ông sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình.

Đông đảo người dân Thủ đô ra đón tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Presidencia Cuba

Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Từ những viên gạch đầu tiên được Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đặt nền móng và được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, mối quan hệ đó đã được tôi luyện qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử và vẫn bền chặt cho đến ngày nay như bản chất vốn có.

Trải qua 65 năm, hợp tác giữa hai nước được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các kênh và các lĩnh vực, với ba trụ cột chính, bao gồm chính trị - ngoại giao là nền tảng, kinh tế - thương mại - đầu tư là động lực và giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết.

Chuyến thăm của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển vì lợi ích chính đáng của mỗi nước, đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.