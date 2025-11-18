Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố!

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh sĩ quan, các nhà khoa học, các đại biểu, khách quý!

Hôm nay, trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và trong chuỗi hoạt động của tỉnh Gia Lai tổ chức kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me; Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử".

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; tướng lĩnh sĩ quan, các nhân chứng lịch sử, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, quý vị đại biểu, khách quý về dự Hội thảo quan trọng này. Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!

Kính thưa các đồng chí!

Hội thảo hôm nay diễn ra trong bối cảnh tỉnh Gia Lai mới sáp nhập và đã vận hành hơn 4 tháng theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với 135 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 7 xã biên giới đất liền, 14 xã, phường ven biển và 1 xã đảo, với quy mô diện tích hơn 21.576km2, lớn thứ hai cả nước, dân số trên 3,5 triệu người, có 47 dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam tạo nên không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của đại ngàn Tây Nguyên, cùng với sự năng động của vùng duyên hải phía đông tạo nên bức tranh đa chiều về địa lý, dân cư và văn hóa.

Tỉnh Gia Lai hiện nay có quy mô kinh tế đứng thứ 15 cả nước, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa là hậu phương vững chắc, vừa là phên dậu phía tây của Tổ quốc; có vị trí chiến lược trung tâm các trục Đông - Tây, Bắc - Nam và là cầu nối giữa Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên và các nước bạn Lào, Campuchia, tiểu vùng Mê Kông. Gia Lai hiện có hệ thống giao thông cơ bản kết nối thuận lợi giữa các vùng, với đầy đủ các phương thức vận tải: đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển; trong đó, sân bay Phù Cát, sân bay Pleiku, cảng biển quốc tế Quy Nhơn, Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Gia Lai có hệ sinh thái đa dạng, với 130km bờ biển, hơn 80km đường biên giới cùng tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp, dịch vụ và logistics, là nền tảng để phát triển toàn diện, hướng tới một tỉnh hiện đại, năng động và bền vững.

Gia Lai còn là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng; nơi khởi nguồn chữ Quốc ngữ; nơi phát tích của phong trào Tây Sơn gắn với tên tuổi của người anh hùng kiệt xuất Quang Trung - Nguyễn Huệ; là cái nôi của các loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo, trong đó UNESCO đã công nhận Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Bài Chòi là 2 di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Đây còn là nơi sinh trưởng, nuôi dưỡng nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, nhà thơ lớn của đất nước như: Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, Anh hùng Wừu, Anh hùng Núp, Nguyễn Diêu, Đào Tấn, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Yến Lan, Quách Tấn... Là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh; là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng Khu đô thị khoa học: Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành, Trung tâm khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo, đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà khoa học trong và ngoài nước...

Người dân Gia Lai có truyền thống yêu nước cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, thân thiện, mến khách và đặc biệt có niềm tự hào, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, hiện đại. Trong nhiều năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Trung ương và sự nỗ lực, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Gia Lai đã đạt được những thành tựu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 6,71%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.555 USD/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 68,9%; thu ngân sách đến cuối năm 2025 ước đạt 27.000 tỷ đồng.

Những thành tựu của tỉnh Gia Lai đạt được trong những năm qua là kết tinh của trí tuệ, tâm huyết, công sức của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc Gia Lai, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã tham gia và làm nên Chiến thắng Plei Me trên chiến trường Tây Nguyên giữa Thu - Đông năm 1965.

Kính thưa các đồng chí!

Đến nay đã tròn 60 năm, nhưng Chiến thắng Plei Me mãi là một dấu son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, của Đảng và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Tinh thần của Chiến thắng Plei Me vẫn còn in đậm trong mỗi con người Gia Lai, là niềm tự hào, nguồn cảm hứng, động lực mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tầm vóc, ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Plei Me; hôm nay, tỉnh Gia Lai rất vui mừng, phấn khởi phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học "Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử". Mong rằng, qua Hội thảo này, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử sẽ có những nhận định, đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc, chính xác hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm vóc to lớn cũng như đúc kết được những bài học kinh nghiệm quý báu của Chiến thắng Plei Me đối với tiến trình cách mạng nước nhà nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me và truyền thống kiên cường chống giặc ngoại xâm, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn tin tưởng, đoàn kết, quyết tâm, phấn đấu xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, phát triển, nâng cao mọi mặt đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới. Với tinh thần đó, Gia Lai rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện hơn nữa về vật chất và tinh thần của Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang và các ban, bộ, ngành Trung ương; sự kết nối, hợp tác rộng rãi của các tỉnh, thành phố; sự quan tâm đầu tư vào Gia Lai của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước; sự chung tay, ủng hộ của đồng bào Việt Nam và kiều bào ta ở ngoài nước.

Một lần nữa, thay mặt Tỉnh ủy cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai, kính chúc quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!