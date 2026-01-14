Ban chỉ đạo về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

Theo báo cáo của ban chỉ đạo, năm 2025 ghi dấu ấn với quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ và chính quyền TPHCM trong việc quán triệt Nghị quyết 57-NQ/TW.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, thành phố đã hiện thực hóa bằng việc hoàn thành 100% thủ tục hành chính (TTHC) không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa TTHC đạt 36,36%, vượt xa chỉ tiêu 30% mà Trung ương giao. Đây là một trong những điểm sáng lớn nhất của chính quyền số TPHCM.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: SGGP

Sự hài lòng của người dân thể hiện qua tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt gần 96%, riêng tại cấp xã con số này lên tới 99,44%. Điều này cho thấy hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập đã vận hành nhịp nhàng và hiệu quả, đặc biệt sau khi Kế hoạch số 19-KH/TU được ban hành vào ngày 9/12/2025 để thay thế các mô hình cũ không còn phù hợp.

Bên cạnh việc cải thiện hạ tầng dịch vụ công, TPHCM khẳng định vị thế là một trong 110 thành phố có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu. Kinh tế số đã trở thành động lực tăng trưởng chính, ước tính đóng góp khoảng 25% vào GRDP của thành phố trong năm 2025.

Sức hút trong lĩnh vực công nghệ cao thể hiện qua con số gần 1,8 tỷ USD vốn FDI đổ vào đây. Đặc biệt, thành phố đã nhận được cam kết đầu tư lên tới hơn 4,5 tỷ USD từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, AMD, Intel và đặc biệt là dự án 2 tỷ USD từ G42 UAE. Đây là tiền đề vững chắc để TPHCM phát triển các ngành mũi nhọn như bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giai đoạn tới.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch năm 2026 là việc thành lập Quỹ phát triển thiết kế vi mạch trị giá 5 triệu USD và tổ chức thi tuyển chức danh kiến trúc sư trưởng để dẫn dắt các dự án khoa học công nghệ trọng điểm. Với quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, TPHCM đang nỗ lực xây dựng một đô thị thông minh, nơi mà mỗi công dân đều được trang bị kỹ năng số và sở hữu danh tính số toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết bước sang năm 2026, thành phố kỳ vọng trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số và AI của khu vực.

TPHCM dự kiến sẽ vận dụng tối đa các cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 260/2025/QH15 để thí điểm các mô hình “Sandbox” trong các công nghệ chiến lược như y sinh, blockchain và kinh tế tầm thấp.

“Đã có những tiếp cận từ doanh nghiệp về thử nghiệm dịch vụ giao hàng các mặt hàng thiết yếu như thuốc men, vật tư y tế… bằng thiết bị bay không người lái UAV tại các vùng ven biển”, ông cho hay.

Đại diện Công an TPHCM cho biết việc thực hiện Đề án 06 đã đạt được những kết quả thực chất. Thành phố đã tiên phong hợp nhất Cổng Dịch vụ công vào hệ thống quốc gia và hoàn thành số hóa hơn 15,3 triệu dữ liệu hộ tịch.

Hạ tầng dữ liệu đã được làm sạch và đồng bộ hóa ở quy mô lớn. 100% dữ liệu đất đai với 3,8 triệu thửa đất đã được đưa về cơ sở dữ liệu quốc gia. Các tiện ích như bệnh án điện tử, học bạ điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt trong y tế, giáo dục đã đạt tỷ lệ bao phủ gần như tuyệt đối.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, điều lớn lao mà Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ mang lại, đó là mọi người đều có ý thức phải đi lên bằng khoa học công nghệ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: B.T

Về chuyển đổi số, TPHCM đã triển khai đồng loạt nhiều việc, bước đầu khai thác trong một số lĩnh vực, một số việc đang đi đầu so với các địa phương khác. Đơn cử, TPHCM là một trong số ít các địa phương đã hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu đất đai.

Về khoa học, công nghệ, hệ sinh thái đã bước đầu khởi động như khu đô thị đổi mới sáng tạo phía Bắc TPHCM được hình thành.

Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng, Nghị quyết 57 đã chạm được vào tư duy, ý thức và hành động của cán bộ công chức, doanh nghiệp và người dân. Đó là kết quả mà TPHCM đã đạt được.

Tuy nhiên, theo ông, TPHCM vẫn đang vướng một số vấn đề trong triển khai.

Cụ thể, trong chuyển đổi số phần cứng, phần mềm và ngay cả việc đào tạo chưa đồng bộ, chưa đủ để phát huy giá trị của chuyển đổi số.

Chuyển đổi số đã hình thành được “văn phòng điện tử” ở một số nơi, nhưng chưa hình thành được “bộ não lãnh đạo”. Cái mà lãnh đạo thành phố muốn là đánh giá được cán bộ, giám sát hoạt động của mọi người, đo đếm được tiến độ công việc.

Về khoa học, công nghệ, hệ sinh thái bước đầu đã khởi động, nhưng thực tế mới phôi thai hình thành trên cơ sở đã có.

Thành phố quyên góp được 150 tỷ cho Quỹ đổi mới sáng tạo nhưng vẫn chưa hình thành được nội quy để chi, do cơ chế chưa đáp ứng được, và cảm giác như các doanh nghiệp chưa có đủ hứng khởi.

“Năm 2026 sẽ không là năm chạy thử nữa, mà là năm nghĩ thật, làm thật, có kết quả thật và hưởng thụ thật”, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh như một mệnh lệnh hành động cho TPHCM trong năm nay.