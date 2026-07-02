Sáng 2/7, trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ôn lại thời khắc cách đây 50 năm, sáng 2/7/1976, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã quyết nghị để thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ông, đây không chỉ là quyết định có ý nghĩa lịch sử mà còn thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm với thành phố trên hành trình phát triển cùng đất nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang

Bí thư Thành ủy nhắc lại chính từ mảnh đất này, Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước và đây cũng là nơi Người luôn mong muốn được về thăm. Vì vậy, với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, việc được vinh dự mang tên Bác vừa là niềm tự hào thiêng liêng, vừa là trách nhiệm lớn lao trước Đảng, trước nhân dân và lịch sử: phải giữ gìn, tiếp nối và phát huy truyền thống anh hùng của Sài Gòn - Gia Định - TPHCM; không ngừng đổi mới, sáng tạo để xứng đáng là đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn của cả nước; để mỗi việc làm, mỗi thành tựu hôm nay đều góp phần làm rạng danh thành phố mang tên Người.

Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ, ông Trần Lưu Quang cho rằng, TPHCM có quyền tự hào về những kết quả đã đạt được, nhưng hơn hết, thành phố luôn tâm niệm mỗi bước trưởng thành đều bắt nguồn từ sự chỉ đạo sâu sát, sự hỗ trợ, động viên, chia sẻ kịp thời của Trung ương, các địa phương và đồng bào cả nước. Ý thức sâu sắc điều đó, TPHCM luôn nỗ lực tìm tòi những cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn, góp phần cùng cả nước hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy sự phát triển chung.

Danh hiệu 'Thành phố Hồ Chí Minh' không chỉ là phần thưởng của quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết với tương lai. Thành phố không chỉ mang tên Bác, mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác. TPHCM không chỉ giữ gìn danh hiệu ấy mà phải làm cho danh hiệu cao quý ấy ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, những giá trị mới, những đóng góp mới cho sự phát triển. Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang

Chặng đường 50 năm cũng để lại nhiều bài học quý báu, về giữ vững đoàn kết thống nhất, phát huy ý chí tự lực tự cường đi đôi với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn đặt lợi ích và hạnh phúc của người dân lên trên hết, trước hết. Chính trong những thời điểm khó khăn, thử thách, những phẩm chất nghĩa tình, nhân ái, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, chung sức đồng lòng càng được khẳng định và lan tỏa, trở thành bản sắc của con người TPHCM.

"Điều mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn trân trọng là trong suốt chặng đường ấy, thành phố chưa bao giờ bước đi một mình. Mỗi thành tựu đạt được đều có sự đồng hành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang trong cả nước; tình cảm và sự sẻ chia luôn hướng về quê hương của bà con kiều bào ở nước ngoài; sự hợp tác của bạn bè quốc tế và trên hết là sự cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó của hàng triệu người dân đóng góp cho sự phát triển thành phố. Đó là nguồn sức mạnh, là niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục nỗ lực phấn đấu trên hành trình phía trước", Bí thư Thành ủy khẳng định.

Xây dựng TPHCM ngày càng phát triển

Bước vào giai đoạn phát triển mới, theo Bí thư Thành ủy, TPHCM đang đứng trước những vận hội to lớn chưa từng có. Việc hợp nhất không gian phát triển của TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu không đơn thuần là mở rộng địa giới hành chính mà là sự hội tụ những lợi thế chiến lược, mở ra không gian và động lực tăng trưởng mới, tạo tầm vóc mới cho thành phố.

Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt "TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM" - vừa là sự ghi nhận đóng góp của thành phố trong chặng đường đã qua, vừa là niềm tin, kỳ vọng của Đảng đối với chặng đường phía trước, đồng thời là trách nhiệm chính trị đặc biệt để thành phố tiếp tục hành động, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Thành uỷ TPHCM

Theo ông Trần Lưu Quang, niềm vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, chăm lo tốt đời sống nhân dân và những đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của đất nước.

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng khát vọng càng lớn thì ý chí phải càng mạnh; trách nhiệm càng cao thì quyết tâm phải càng lớn. Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang

Thành phố xác định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám hành động vì lợi ích chung; tạo môi trường thuận lợi để người dân có cuộc sống tốt hơn, doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.

Ông Trần Lưu Quang bày tỏ: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM xin nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống vẻ vang của thành phố anh hùng; quyết tâm xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, để mỗi khi nhắc đến TPHCM, mọi người không chỉ hãnh diện về một tên gọi thiêng liêng mà còn tự hào về một thành phố luôn đổi mới, luôn khát vọng vươn lên. Đó cũng là lời hứa với lịch sử, là trách nhiệm với hiện tại và là cam kết với các thế hệ mai sau.