Thông tin trên được Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng nêu tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16, tổ chức sáng 22/9 tại xã Phù Đổng.

Theo ông Trần Đức Thắng, Hà Nội đang đổi mới phương thức quản trị dựa trên hệ thống số và dữ liệu, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm của từng vị trí công tác. Kết quả làm việc của cán bộ được lượng hóa bằng bộ chỉ số và chấm điểm trên máy tính hằng ngày.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Quang Thái

“Bí thư thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội được đánh giá theo 32 chỉ tiêu. Chủ tịch UBND TP được đánh giá theo 24 chỉ tiêu. Hằng quý, hằng tháng sẽ công khai kết quả thực hiện. Cả hệ thống chính trị không có ai đứng ngoài câu chuyện về trách nhiệm. Người đứng đầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình” - ông Thắng nói.

Kiểm tra về phòng ngừa tham nhũng, nhũng nhiễu trong cấp “sổ đỏ”

Cùng với lượng hóa kết quả công việc, Hà Nội đã ban hành kế hoạch kiểm tra, phòng ngừa tham nhũng, nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, cán bộ, công chức phải coi giải quyết thủ tục hành chính là nghĩa vụ phục vụ người dân. Cơ quan nhà nước không được yêu cầu người dân đi lại nhiều lần, cung cấp lại những thông tin đã có hoặc chậm phối hợp xử lý kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Hoạt động kiểm tra sẽ tập trung vào những lĩnh vực nhận được nhiều phản ánh như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, y tế, giáo dục, môi trường và quy hoạch.

Thành phố sẽ từng bước liên thông dữ liệu giữa các cơ quan để mỗi kiến nghị được theo dõi xuyên suốt và giải quyết đến cùng, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả.

Cử tri Hà Nội phát biểu. Ảnh: Quang Thái

Đề cập tới các chính sách an sinh, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Hà Nội đã triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho người dân; mở rộng nhóm được hỗ trợ bảo hiểm y tế và nâng mức trợ giúp đối với người có công, người cao tuổi, nhóm yếu thế.

Thành phố cũng nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 650.000 học sinh tiểu học, đi kèm với yêu cầu bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đồng thời, thành phố phát triển các khu dưỡng lão, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Hà Nội cũng ban hành chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài.

Với đề án thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa, thành phố lựa chọn xã Thư Lâm và Phú Thịnh để triển khai trước. Tuy nhiên, theo ông Thắng, 124 xã, phường còn lại cũng thực hiện các mục tiêu liên quan thay vì đứng ngoài quá trình thí điểm.

Thành phố đã ban hành 54 tiêu chí, trong đó chất lượng sống, sự hài lòng, mức độ thụ hưởng và hạnh phúc của người dân được xác định là tiêu chí tổng hợp quan trọng nhất. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản đạt các yêu cầu đề ra, sau đó tổng kết, hoàn thiện để tham mưu Trung ương xây dựng bộ tiêu chí chung.