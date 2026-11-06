ẤN ĐỘ - Một chiếc xe SUV không biển số đăng ký và giấy tờ hợp lệ đã bị cảnh sát tịch thu. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, chủ xe đã có hành động gây rối, liên tục chặn đầu phương tiện.

Mahindra Thar là một trong những mẫu SUV phong cách địa hình được ưa chuộng tại Ấn Độ. Sở hữu thiết kế vuông vức, ngoại hình hầm hố cùng khả năng vận hành off-road, mẫu xe này thu hút đông đảo người dùng. Tuy nhiên, Thar cũng không ít lần xuất hiện trong những video gây tranh cãi liên quan đến hành vi lái xe nguy hiểm và vi phạm luật giao thông.

Mới đây, một đoạn video ghi lại vụ việc liên quan đến chiếc Mahindra Thar tại bang Haryana, Ấn Độ, tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Xem video:

Theo video được tài khoản Sonu Yadav đăng tải trên mạng xã hội X, cảnh sát đã tịch thu một chiếc xe SUV không biển số đăng ký và chủ xe không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.

Có thể chiếc SUV bị phát hiện trong một đợt kiểm tra giao thông thông thường. Sau khi xác minh tình trạng giấy tờ, lực lượng chức năng quyết định tạm giữ phương tiện và đưa về đồn.

Cảnh sát lấy chìa khóa rồi trực tiếp điều khiển chiếc Mahindra Thar rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, chủ xe tỏ ra không đồng tình và bắt đầu có những hành động gây mất trật tự trên đường.

Theo hình ảnh ghi lại, người đàn ông liên tục tìm cách chặn chiếc SUV đang di chuyển, thậm chí nhảy lên nắp ca-pô để ngăn phương tiện tiếp tục chạy. Khi không thể bám trụ, người này nhảy xuống đường và tìm cách nhờ một chiếc xe tuk-tuk (xe ba bánh chở khách phổ biến tại Ấn Độ) phía trước chặn đường.

Một chiếc xe SUV không biển số đăng ký và giấy tờ hợp lệ đã bị cảnh sát tịch thu. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, chủ xe đã có hành động gây rối, liên tục chặn đầu phương tiện.

Tuy nhiên, tài xế chiếc tuk-tuk không can thiệp mà nhanh chóng rời khỏi khu vực cùng các hành khách.

Toàn bộ diễn biến được ghi lại từ bên trong chiếc Mahindra Thar do cảnh sát điều khiển. Sau đó, người đàn ông tiếp tục quay lại, lớn tiếng chửi bới viên cảnh sát đang lái xe.

Đáng chú ý, ở một thời điểm trong video, người này còn trèo lên bậc lên xuống bên hông chiếc Mahindra Thar và đứng trên đó khi phương tiện vẫn đang di chuyển.

Trong suốt sự việc, viên cảnh sát không có phản ứng đáp trả mà tiếp tục điều khiển chiếc SUV với tốc độ chậm. Hành động của chủ xe được cho là nhằm khiêu khích lực lượng chức năng và cản trở quá trình đưa phương tiện về đồn.

Theo quy định tại Ấn Độ, phương tiện cơ giới khi lưu thông trên đường công cộng phải được đăng ký và gắn biển số theo quy định. Điều 39 và Điều 192 của Luật Xe cơ giới, kết hợp với các quy định liên quan tại Quy chế Xe cơ giới Trung ương (CMVR), quy định về nghĩa vụ đăng ký và xử lý hành vi sử dụng phương tiện chưa đăng ký hợp lệ.

Việc lưu thông không có biển số khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong quá trình nhận diện, xác minh và truy xuất thông tin phương tiện khi xảy ra vi phạm hoặc tai nạn.

Theo thông tin được bài viết dẫn lại, riêng trong tháng 10/2026, cảnh sát Gurugram đã tịch thu hơn 1.000 phương tiện lưu thông không có biển số đăng ký.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những rủi ro khi người tham gia giao thông cố tình không chấp hành quy định pháp luật, thậm chí có hành vi cản trở lực lượng chức năng.

Theo Cartoq

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