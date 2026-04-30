Vụ việc xảy ra tại Rochester (Mỹ) , khi chính quyền phát hiện một chiếc SUV màu trắng, không biển số, vi phạm giới hạn tốc độ tại khu vực thi công trên tuyến cao tốc Interstate 490. Hệ thống phạt nguội giao thông đã tự động ghi hình và phát hành biên bản đối với các phương tiện chạy quá tốc độ.

Chỉ trong 25 ngày, hơn 26.000 biên bản đã được phát hành cho chiếc xe SUV này, trong đó có 3 lỗi thuộc về một tài xế tên Kent Kroemer.

Phần lớn người vi phạm chấp nhận nộp phạt, nhưng Kroemer lại lựa phản kháng, quyết định kiện và theo đuổi vụ việc đến cùng. Ban đầu, ông thua kiện tại Tòa giao thông thành phố (Traffic Court), song đã kháng cáo lên tòa cấp quận. Tại đây, Thẩm phán Doug Randall đã hủy toàn bộ các biên bản đối với Kroemer, đồng thời chỉ trích gay gắt quy trình xét xử trước đó.

Chiếc SUV không biển số bị phạt 26.000 lỗi chạy quá tốc độ trong 25 ngày. Ảnh minh hoạ.

Theo nhận định của thẩm phán, phiên tòa ban đầu “gần như không có bằng chứng” trước khi đưa ra kết luận. Thậm chí, thư ký tòa còn tranh luận trực tiếp với bị đơn, hành vi bị đánh giá là “hoàn toàn không phù hợp”. Nghiêm trọng hơn, tòa giao thông bị cho là đã “chuyển gánh nặng chứng minh sang phía bị đơn”, thay vì thuộc về bên công tố.

Một điểm mấu chốt khác là cơ quan chức năng không cung cấp được bằng chứng cho thấy khu vực này thực sự có hoạt động thi công tại thời điểm ghi nhận vi phạm. Ngoài ra, cũng không có tài liệu chứng minh thông báo vi phạm được gửi tới người lái xe trong vòng 14 ngày làm việc theo quy định.

Thống kê cho thấy trong số các tài xế bị phạt, có 239 người đưa vụ việc ra tòa giao thông thành phố, nhưng chỉ 40 người thắng kiện. Tuy nhiên, với phán quyết mới từ thẩm phán Randall, những người từng thua kiện nay có cơ hội kháng cáo lại trước hạn chót ngày 8/5.

Vụ việc đang làm dấy lên nhiều tranh cãi về tính minh bạch và hợp pháp của hệ thống phạt nguội tự động tại địa phương.

Theo Carscoops