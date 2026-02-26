Ngày 26/2, tờ JoongAng đưa tin Shin Dong Ho (nghệ danh Dongho) lên tiếng trên Instagram cá nhân sau khi bị vợ cũ tố ngoại tình trong thời gian hôn nhân và không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chu cấp sau ly hôn.

Nam ca sĩ khởi kiện vợ cũ vì tội phỉ báng.

Nam ca sĩ khẳng định: “Tôi chưa từng ngoại tình. Những cáo buộc về quyền thăm con, tiền cấp dưỡng hay bạo hành đều không đúng sự thật”. Anh cho biết đang chuẩn bị khởi kiện hình sự với cáo buộc lan truyền thông tin sai lệch và phỉ báng danh dự.

Trước đó 1 ngày, vợ cũ của Dongho đăng bài trên mạng xã hội, cho rằng hôn nhân tan vỡ vì anh có quan hệ ngoài luồng, đồng thời tố nam ca sĩ không chu cấp đầy đủ cho con trai sau khi ly hôn. 2 người kết hôn năm 2015, có 1 con trai chung và chính thức chia tay vào năm 2018.

Dongho kết hôn khi mới 21 tuổi.

Sinh năm 1994 tại Seoul, Shin Dong Ho là ca sĩ, diễn viên và DJ, nổi tiếng từ sớm với vai trò thành viên nhóm U-KISS. Anh ra mắt năm 2008 khi mới 14 tuổi, trở thành một trong những thần tượng trẻ nhất K-pop thời điểm đó.

Bên cạnh âm nhạc, Dongho từng tham gia các dự án như My Black Mini Dress và Holyland. Năm 2013, khi mới 19 tuổi, anh bất ngờ rời U-KISS và tạm dừng hoạt động nghệ thuật, cho biết muốn rút lui khỏi áp lực showbiz để tập trung cho cuộc sống cá nhân.

Sau đó, Dongho chuyển hướng làm DJ và kinh doanh, hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Tin tức về Dongho: