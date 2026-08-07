Trang Carscoop mới đây đưa tin, một cựu cảnh sát tại thành phố Albuquerque, bang New Mexico (Mỹ) đang phải đối mặt với các cáo buộc giam giữ trái phép và hành hung gây thương tích nhẹ sau khi bị cho là sử dụng vũ lực với một nữ tài xế trong vụ va chạm giao thông xảy ra khi đang ngoài giờ làm việc.

Vụ việc xảy ra hôm 28/3 tại khu vực giao lộ Paseo del Norte và Universe. Theo thông tin điều tra, người phụ nữ 33 tuổi đã điều khiển xe đâm vào phía sau chiếc ô tô mà sĩ quan Shawn Ginn đang ngồi trên xe với tư cách hành khách.

Hình ảnh do nhân chứng ghi lại sau đó cho thấy ông này túm cổ tay nữ tài xế, kéo cô ra khỏi xe rồi đẩy mạnh vào phần chắn bùn phía sau. Ảnh: Carscoops

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy ngay sau cú va chạm, Ginn tiến đến xe của người phụ nữ, mở cửa xe và có hành động quyết liệt. Các đoạn video do nhân chứng ghi lại sau đó cho thấy ông này túm cổ tay nữ tài xế, kéo cô ra khỏi xe rồi đẩy mạnh vào phần chắn bùn phía sau, đồng thời bẻ tay cô ra sau lưng.

Đáng chú ý, theo hồ sơ vụ việc, Ginn không hề tự xưng là cảnh sát dù từng là sĩ quan thực thi pháp luật và đang ngoài giờ làm việc.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để lấy lời khai của các bên liên quan. Theo trang KRQE đưa tin, Ginn nói với cảnh sát rằng nữ tài xế có dấu hiệu lái xe trong tình trạng say rượu. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra nồng độ cồn ngay tại hiện trường đã bác bỏ nhận định này khi xác định người phụ nữ không sử dụng rượu bia.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương mở cuộc điều tra nội bộ đối với Shawn Ginn. Nhưng ông đã nộp đơn nghỉ hưu trước khi quá trình điều tra hoàn tất.

Trao đổi với cảnh sát tại hiện trường, nhiều nhân chứng cũng xác nhận hành vi của cựu cảnh sát diễn ra rất quyết liệt. Một người cho biết: "Tôi chỉ thấy ông này túm lấy người phụ nữ, đẩy mạnh cô vào thân xe và giật rất thô bạo". Còn một nhân chứng khác kể lại rằng: "Sau khi nghe tiếng va chạm, người này lập tức dừng xe, lao đến mở cửa xe của nữ tài xế rồi liên tục quát tháo trước khi khống chế cô."

Hiện Shawn Ginn đã bị truy tố và sẽ phải đối mặt với các thủ tục tố tụng liên quan đến những cáo buộc nói trên.

Theo Carscoops

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