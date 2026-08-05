LTS: Mới đây, trang Motor1 đã đăng tải bài viết đánh giá xe của biên tập viên Anthony Alaniz đưa ra góc nhìn so sánh hơn kém giữa 2 phiên bản cao cấp nhất của 2 mẫu xe này là Toyota Corolla Cross XSE Hybrid 2026 và Mazda CX-30 Turbo Premium Plus 2026 đang bán tại thị trường Mỹ.

VietNamNet xin chia sẻ lại góc nhìn này để độc giả tham khảo:

Phân khúc SUV cỡ nhỏ đang là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình nhờ giá bán dễ tiếp cận, chi phí sử dụng hợp lý và tính đa dụng cao. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Honda HR-V, KIA Seltos hay Volkswagen Taos, hai mẫu xe Mazda CX-30 và Toyota Corolla Cross cũng nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng.

Mazda CX-30 và Toyota Corolla Cross cũng là hai mẫu xe nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng. Ảnh: Motor1

Tuy nhiên, dù cùng nằm trong một phân khúc, Mazda và Toyota lại phát triển sản phẩm theo hai hướng hoàn toàn khác nhau, phục vụ hai nhóm khách hàng riêng biệt, mỗi xe đều sở hữu những lợi thế đáng giá.

Vận hành: Mazda mạnh mẽ, Toyota tiết kiệm

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai mẫu xe nằm ở hệ truyền động. Toyota Corolla Cross là một trong số ít những chiếc SUV cỡ nhỏ có phiên bản hybrid, trong khi Mazda CX-30 nổi bật với tùy chọn động cơ tăng áp.

Mazda CX-30 có tùy chọn trang bị động cơ Turbo hiệu suất mạnh, cung cấp trải nghiệm lái phấn khích. Ảnh: Mazda

Mazda CX-30 Turbo sử dụng động cơ tăng áp 2.5L cho công suất tối đa 250 mã lực, mô-men xoắn 434 Nm kết hợp hộp số tự động 6 cấp truyền thống thay vì hộp số vô cấp CVT hay ly hợp kép DCT như nhiều đối thủ.

Sức mạnh này giúp chiếc Crossover cỡ nhỏ của Mazda tăng tốc nhanh, phản hồi chân ga nhạy và mang lại cảm giác lái đầy phấn khích. Hệ thống treo được tinh chỉnh theo hướng chắc chắn, hạn chế hiện tượng nghiêng thân xe khi vào cua nhưng vẫn duy trì sự êm ái trên đường phố. Nhờ đó, người dùng có trải nghiệm lái xe thú vị hơn nhiều so với đối thủ cùng phân khúc của Toyota.

Với hệ truyền động hybrid, Toyota Corolla Cross ưu tiên sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: Toyota

Trong khi đó, Toyota Corolla Cross HEV sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 196 mã lực. Khả năng tăng tốc của Corolla Cross HEV không thể sánh với CX-30 Turbo. Hệ truyền động hybrid mang đến sự mượt mà trong điều kiện di chuyển đô thị. Xe được tinh chỉnh để ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu hơn là cảm giác lái.

Ưu điểm nổi bật nhất của Corolla Cross HEV chính là mức tiêu hao nhiên liệu rất thấp. Theo công bố, Toyota Corolla Cross HEV đạt khoảng 5,6 lít/100 km, trong khi CX-30 Turbo chỉ khoảng 9,4 lít/100 km.

Thiết kế: Mazda sang trọng, Toyota thực dụng

Mazda CX-30 mang phong cách thiết kế đặc trưng của hãng xe Nhật với những đường nét mềm mại, thể thao và hiện đại. Xe có ngoại hình giống một phiên bản hatchback gầm cao của Mazda3 hơn là SUV truyền thống. Tuy nhiên, việc ưu tiên kiểu dáng khiến diện tích kính nhỏ hơn, tầm quan sát không bằng Corolla Cross.

Mazda CX-30 bị hạn chế khả năng quan sát xung quanh do phải đánh đổi thiết kế kiểu dáng. Ảnh: Mazda

Ngoài ra, kích thước tổng thể (4.395 x 1.795 x 1.540 mm) của Mazda CX-30 cũng nhỏ hơn một chút so với Toyota Corolla Cross HEV (4.490 x 1.825 x 1.620 mm), dẫn đến không gian ngồi cho hành khách phía sau và khoang chứa đồ ít hơn.

Đổi lại, chất lượng hoàn thiện nội thất của Mazda CX-30 lại được đánh giá cao với nhiều vật liệu mềm, các nút bấm chắc chắn và bố cục mang hơi hướng xe sang. Khoang lái được thiết kế hướng đến người điều khiển, tạo cảm giác cao cấp hơn mặt bằng chung phân khúc.

Với phong cách SUV truyền thống, Toyota Corolla Cross HEV có được không gian ngồi và khoang hành lý rộng rãi. Ảnh: Toyota

Trong khi đó, Toyota Corolla Cross sở hữu kiểu dáng SUV truyền thống với thân xe cao và vuông vức hơn. Điều này giúp người lái quan sát dễ dàng, việc ra vào xe cũng thuận tiện hơn, đặc biệt ở hàng ghế sau và khoang chứa đồ rộng rãi hơn.

Còn Corolla Cross HEV lại có lợi thế về không gian sử dụng nhờ thiết kế SUV cao hơn và truyền thống hơn, giúp tầm quan sát rộng và thoáng đãng, hàng ghế sau dễ ra vào. Bù lại, khoang nội thất của Corolla Cross không tạo được cảm giác cao cấp như đối thủ. Nhiều chi tiết sử dụng nhựa cứng, thiết kế thiên về sự đơn giản và thực dụng hơn là tính thẩm mỹ.

Trang bị công nghệ: Khác biệt trong triết lý thiết kế

Mazda vẫn trung thành với núm xoay điều khiển hệ thống giải trí thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào màn hình cảm ứng. CX-30 sử dụng màn hình giải trí 10,3 inch kết hợp núm xoay điều khiển đặt trên bệ trung tâm. Cách bố trí này giúp người lái hạn chế mất tập trung khi vận hành.

Nội thất Mazda CX-30 trông cao cấp nhưng các thao tác sử dụng màn hình giải trí lại khá rườm rà. Ảnh: Mazda

Tuy nhiên, màn hình đặt khá xa về phía sau bảng điều khiển, giao diện hệ thống thông tin giải trí của Mazda lại khá rườm rà và thiếu hấp dẫn. Màn hình cũng chỉ có thể hỗ trợ cảm ứng khi kết nối Apple CarPlay và Android Auto nhưng việc thao tác chưa thực sự thuận tiện

Ngược lại, Toyota Corolla Cross được trang bị màn hình cảm ứng 10,5 inch cùng hệ thống phím bấm vật lý dành cho các chức năng quan trọng như điều hòa, âm lượng, tốc độ quạt, sưởi ghế và kiểm soát lực kéo. Cách bố trí này mang lại trải nghiệm sử dụng đơn giản và thuận tiện hơn trong quá trình lái xe.

Các nút chức năng trên Toyota Corolla Cross HEV dễ sử dụng, tiện lợi nhưng bố cục nội thất không hấp dẫn bằng của Mazda. Ảnh: Toyota

Dẫu vậy, bố cục nội thất không hấp dẫn bằng của Mazda. Toyota ưu tiên chức năng hơn hình thức và việc cái nào tốt hơn phụ thuộc vào sở thích cá nhân.

Nên chọn Mazda CX-30 Turbo hay Toyota Corolla Cross Hybrid?

Nếu ưu tiên cảm giác lái, khả năng tăng tốc và nội thất cao cấp, Mazda CX-30 Turbo là lựa chọn nổi bật trong phân khúc. Mẫu xe này chấp nhận hy sinh khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tính đa dụng để mang đến trải nghiệm vận hành hấp dẫn hơn hầu hết các đối thủ cùng tầm giá.

Toyota Corolla Cross HEV và Mazda CX-30 là hai sản phẩm hướng tới các đối tượng khách hàng khác nhau. Ảnh: Toyota, Mazda

Trong khi đó, Toyota Corolla Cross Hybrid là lựa chọn hợp lý hơn nhiều so với Mazda. Xe đạt được hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời, dễ lái và đa dụng hơn. Tuy nhiên, việc lái chiếc xe này cũng nhàm chán hơn nhiều.

Tại thị trường Mỹ, phiên bản cao cấp nhất Toyota Corolla Cross XSE Hybrid 2026 có giá khoảng 37.524 USD (986 triệu đồng), thấp hơn mẫu Mazda CX-30 Turbo Premium Plus 2026 ở mức 41.180 USD (1,081 tỷ đồng).

Theo Motor1

* Lưu ý: Hai mẫu Toyota Corolla Cross và Mazda CX-30 tại thị trường Việt Nam có cấu hình động cơ khác với 2 mẫu trên trong bài viết. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!