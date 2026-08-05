Thị trường ô tô những năm gần đây chứng kiến sự lên ngôi của các mẫu Crossover khung gầm liền khối như Toyota RAV4 hay Honda CR-V nhờ khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và giá bán hợp lý. Tuy nhiên, dòng xe SUV khung gầm rời vẫn giữ vị trí riêng trong lòng những người yêu thích xe địa hình nhờ khả năng off-road, kéo tải và độ bền vượt trội.

Trước nhu cầu ngày càng tăng của nhóm khách hàng đam mê khám phá, nhiều hãng xe lớn đang lên kế hoạch hồi sinh các dòng SUV khung gầm rời từng nổi tiếng hoặc phát triển những mẫu xe hoàn toàn mới.

Mitsubishi đặt cược vào "huyền thoại" Pajero

Sau nhiều năm thiếu vắng những mẫu xe mang tính biểu tượng và dòng sản phẩm của hãng đã sa sút nghiêm trọng kể từ thời kỳ đỉnh cao vào những năm 1980-1990, mới đây Mitsubishi đã gây bất ngờ khi xác nhận Pajero hoàn toàn sẽ trở lại vào dịp cuối năm 2026.

Pajero thế hệ mới có thể trở thành quân bài chiến lược giúp Mitsubishi lấy lại hình ảnh thương hiệu. Ảnh: Kolesa

Đây là một trong những dòng SUV nổi tiếng nhất Nhật Bản với thành tích 12 lần vô địch tại giải đua Dakar Rally đầy khắc nghiệt. Mitsubishi cho biết Pajero thế hệ mới sẽ sử dụng chung nền tảng với mẫu xe bán tải Triton, tiếp tục trung thành với cấu trúc khung gầm rời nhằm tăng khả năng chinh phục địa hình.

Giới chuyên môn nhận định Mitsubishi Pajero thế hệ mới có thể trở thành quân bài chiến lược giúp hãng xe Nhật Bản này lấy lại hình ảnh thương hiệu sau nhiều năm tập trung vào các mẫu Crossover phổ thông.

Ở phân khúc bán tải, Mitsubishi Triton hiện tại không được bán ở Bắc Mỹ nhưng hãng dự định sẽ quay trở lại thị trường xe bán tải cỡ trung của Mỹ với một mẫu xe mới dựa trên thế hệ tiếp theo của Nissan Frontier.

Toyota mở rộng gia đình Land Cruiser

Toyota vốn là một trong những nhà sản xuất ô tô sở hữu danh mục xe SUV khung gầm rời phong phú nhất với Land Cruiser, 4Runner và Sequoia. Mỗi mẫu xe đều có thị trường riêng và lượng người hâm mộ trung thành, nhưng mới đây hãng đã tiếp tục gây chú ý với công chúng khi ra mắt thêm một mẫu SUV khung gầm rời hoàn toàn mới có tên Land Cruiser FJ.

Land Cruiser FJ là mẫu xe nhỏ nhất trong gia đình Land Cruiser của Toyota. Ảnh: Toyota

Mẫu xe SUV mới này có kích thước nhỏ nhất trong gia đình Land Cruiser, hướng tới khách hàng muốn sở hữu một chiếc xe địa hình giá dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn giữ kiểu dáng vuông vức cổ điển cùng thiết kế khung gầm rời quen thuộc.

Về mặt kỹ thuật, Toyota Land Cruiser FJ chỉ sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.7L kết hợp hệ dẫn động bốn bánh. Dù không mạnh mẽ như các phiên bản tăng áp hay hybrid đang bán tại Mỹ nhưng cấu hình đơn giản trên mẫu xe này lại được đánh giá cao nhờ độ bền và dễ bảo dưỡng.

Do kích thước quá nhỏ nên Toyota Land Cruiser FJ không được bán tại Mỹ. Tuy nhiên, nhiều người kỳ vọng mẫu xe này sẽ tái hiện thành công của FJ Cruiser từng bán tại Mỹ vào năm 2004 và trở thành biểu tượng trong giới chơi xe địa hình.

Nissan và Infiniti tăng tốc trở lại

Nissan là một trong những hãng có kế hoạch tham vọng nhất khi dự kiến tung ra 5 mẫu xe sử dụng khung gầm rời mới tại Mỹ dưới hai thương hiệu Nissan và Infiniti. Tất cả đều trang bị động cơ V6 hoặc V6 hybrid.

Theo chia sẻ từ hãng, một trong những mẫu xe này sẽ là phiên bản mới của Nissan Pathfinder khi đưa dòng xe SUV trở lại với cấu trúc khung gầm rời truyền thống và có khả năng sẽ được bán song song với phiên bản Crossover thân liền khối hiện tại.

Nissan đã công bố kế hoạch hồi sinh mẫu Xterra vào năm 2028. Ảnh: Motor1

Đáng chú ý nhất là sự hồi sinh của Nissan Xterra. Mẫu xe SUV từng rất được ưa chuộng trong thập niên 1990-2000 và bị ngừng sản xuất vào năm 2015. Nhưng Nissan đã xác nhận Xterra dự kiến tái xuất vào cuối năm 2028 với thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần xe địa hình truyền thống.

Cùng với các mẫu SUV mới, phiên bản thế hệ tiếp theo của dòng xe bán tải cỡ trung Nissan Frontier cũng được kỳ vọng sẽ sử dụng nền tảng mới này. Trong khi đó, Infiniti nhiều khả năng sẽ phát triển các biến thể cao cấp hơn dựa trên nền tảng chung của Pathfinder và Xterra thế hệ mới.

Hyundai lần đầu phát triển SUV khung gầm rời

Khác với Toyota, Hyundai không phải là thương hiệu có lịch sử lâu đời trong việc chế tạo SUV khung gầm rời. Cho đến nay, chiếc xe bền bỉ nhất mà Hyundai từng sản xuất có lẽ là chiếc bán tải Santa Cruz với khung gầm liền khối. Dẫu vậy, hãng xe Hàn Quốc đang chuẩn bị bước vào sân chơi này bằng một nền tảng khung gầm rời hoàn toàn mới đang được phát triển.

Hyundai đã tham vọng gia nhập vào phân khúc SUV sử dụng nền tảng khung gầm rời để cạnh tranh với các đối thủ Nhật, Mỹ. Ảnh: Hyundai

Tại Triển lãm ô tô New York 2026 diễn ra vào tháng 4 vừa qua, Hyundai đã giới thiệu mẫu concept có tên Boulder, hé lộ định hướng phát triển mà hãng đang hướng tới. Theo kế hoạch, nền tảng khung gầm rời chuyên dụng đầu tiên của Hyundai sẽ được thiết kế và sản xuất tại Mỹ.

Chiếc xe đầu tiên được chế tạo trên nền tảng mới này sẽ là một mẫu bán tải cỡ trung dự kiến xuất hiện vào năm 2030. Trước mắt, Hyundai tuyên bố Boulder Concept chỉ là một bản thiết kế nghiên cứu nhưng giới chuyên môn nhận định đây là một chiếc SUV đậm chất việt dã, nhắm tới mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với những cái tên như Ford Bronco, Jeep Wrangler hay Toyota 4Runner.

Tổng hợp (Theo Motor1, Drive, Slashgear)

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