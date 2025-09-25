CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House; mã TDH) vừa thông tin về kết quả phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án khiếu kiện quyết định hành chính do công ty khởi kiện Thuế TPHCM.

Theo Thuduc House, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại TPHCM đã bác kháng cáo của Thuế TPHCM, giữ nguyên bản án sơ thẩm do TAND TPHCM tuyên ngày 24/4.

Tòa tuyên hủy các quyết định của Thuế TPHCM liên quan khoản chậm nộp 74,7 tỷ đồng (tính đến 25/12/2020), cùng các quyết định phát sinh như ngừng sử dụng hóa đơn, dừng thủ tục hải quan với Thuduc House.

Một chung cư tại TP Thủ Đức (cũ) do công ty con của Thuduc House làm chủ đầu tư. Ảnh: Anh Phương

Khoản 74,7 tỷ đồng tiền chậm nộp này được Thuế TPHCM tính toán dựa trên số tiền 365,5 tỷ đồng mà Thuduc House từng được hoàn thuế trong vụ án buôn lậu linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019.

Theo bản án phúc thẩm vụ án buôn lậu linh kiện điện tử, 18 bị cáo trong vụ án hình sự này phải bồi hoàn cho Thuduc House 340,2 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Thuduc House đã nộp lại 365,5 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ. Sau đó, tòa phúc thẩm cũng yêu cầu Thi hành án dân sự TPHCM chuyển số tiền này cho Thuế TPHCM để Thuduc House khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, từ tháng 4/2024 đến nay, Thuduc House liên tục nhận các quyết định cưỡng chế của Thuế TPHCM liên quan đến khoản tiền chậm nộp phát sinh từ số thuế 365,5 tỷ đồng nói trên. Tính đến trước khi có bản án phúc thẩm, số tiền chậm nộp lên tới 91,7 tỷ đồng.

Theo Thuduc House, Thuế TPHCM tính tiền chậm nộp đối với công ty dựa trên khoản hoàn thuế mà các bị cáo trong vụ án linh kiện điện tử đã lợi dụng để chiếm đoạt. Cho rằng các quyết định cưỡng chế này trái quy định, tháng 5/2024, doanh nghiệp này đã khởi kiện.

Thuduc House là một trong những doanh nghiệp bất động sản lâu đời tại TPHCM, đã và đang triển khai hơn 10 dự án bất động sản, phần lớn nằm tại TP Thủ Đức (cũ), TPHCM. Công ty dính líu đến vụ án buôn lậu linh kiện điện tử năm 2017, với sự tham gia của một số lãnh đạo.