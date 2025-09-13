Thuế TPHCM vừa công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Tính đến tháng 7/2025, có 195 doanh nghiệp nợ thuế trên 90 ngày với tổng số tiền 1.187 tỷ đồng.

Trong danh sách này có 3 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Cả 3 doanh nghiệp này đều hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Đứng đầu là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (thuộc Đất Xanh Group) với số tiền nợ thuế hơn 254 tỷ đồng. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư các dự án như: Gem Sky World tại tỉnh Đồng Nai; chung cư Opal Skyline và Opal Boulevard tại TPHCM.

Xếp thứ hai là Công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Hưng Phát với số tiền nợ thuế hơn 133 tỷ đồng. Đây là chủ đầu tư dự án đất nền Florence Resident, phường Thuận Giao, TPHCM (trước đây là phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Một dự án do Kim Oanh Group phát triển tại tỉnh Bình Dương (cũ). Ảnh: Anh Phương

Thứ ba là CTCP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim, với số tiền nợ thuế hơn 119 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có mối liên hệ chặt chẽ với Kim Oanh Group và hiện là chủ đầu tư dự án K-Home New City, phường Bình Dương, TPHCM.

Trong danh sách vừa được Thuế TPHCM công khai còn có 13 doanh nghiệp nợ thuế từ 10 – 90 tỷ đồng. Phần lớn trong số này cũng là các doanh nghiệp bất động sản.

Đơn cử như Kim Oanh Group (nợ thuế 71,4 tỷ đồng) – đã và đang phát triển hơn 40 dự án bất động sản lớn nhỏ tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương (cũ); Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam (nợ 55,5 tỷ đồng) – chủ đầu tư loạt dự án bất động sản tại tỉnh Bình Dương (cũ); CTCP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi (nợ 27,7 tỷ đồng) – doanh nghiệp có mối liên hệ với Kim Oanh Group;

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Tân Phước Vĩnh (nợ 17,8 tỷ đồng); hay CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (nợ 13 tỷ đồng) – đơn vị phát triển Khu công nghiệp Đất Cuốc (tỉnh Bình Dương cũ) và Khu công nghiệp Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai).

Chi tiết danh sách 195 doanh nghiệp tại TPHCM nợ thuế như sau: