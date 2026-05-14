Trong khuôn khổ sự kiện, Larue ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng với chủ đề “Larue - tự hào hương vị văn hóa ẩm thực Đà Nẵng”, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu đồng hành lễ hội.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa Heineken Việt Nam và TP. Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương, đồng thời là minh chứng rõ nét cho cam kết gắn bó lâu dài của doanh nghiệp và thương hiệu Larue với thành phố Đà Nẵng và người dân địa phương.

Chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Đà Nẵng và ông James Crampton - Giám đốc Ngoại vụ cấp cao Heineken Việt Nam về hành trình đồng hành của Larue cũng như định hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

- Được biết Larue là một trong những nhà tài trợ kim cương của Đà Nẵng Food Tour 2026, vì sao thương hiệu đồng hành cùng chương trình này?

Ông James Crampton: Đà Nẵng luôn giữ một vị trí đặc biệt, là nơi gắn bó sâu sắc với lịch sử hình thành và phát triển của Larue. Thương hiệu được ra đời tại đây từ năm 1909 và được nhiều thế hệ yêu mến nhờ tinh thần gắn kết cộng đồng. Qua thời gian, Larue không chỉ là một thức uống quen thuộc, mà còn trở thành một phần ký ức của người dân Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung.

Trải qua hơn một thế kỷ, Larue hiện diện trong nhiều khoảnh khắc gắn kết - từ những buổi sum họp gia đình, không gian ẩm thực, cho đến các sự kiện văn hóa tiêu biểu làm nên dấu ấn của thành phố. Từ Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Đà Nẵng - Quảng Nam, Lễ hội biển Tam Thanh, đến chuỗi sự kiện Larue Countdown thường niên, Larue đã trở thành chất gắn kết, góp phần tạo nên không khí kết nối nơi văn hóa ẩm thực, con người và trải nghiệm hòa quyện một cách tự nhiên - Larue tự hào là hương vị văn hóa ẩm thực Đà Nẵng.

Là thương hiệu không chỉ được nhiều thế hệ người dân Đà Nẵng yêu mến và còn ở cả khu vực miền Trung, Larue luôn gắn bó mật thiết với văn hóa ẩm thực địa phương, tôn vinh những khoảnh khắc sẻ chia trong không gian ẩm thực, cộng đồng và các kết nối đời thường. Đà Nẵng Food Tour 2026 là một nền tảng phù hợp để nâng tầm các trải nghiệm ý nghĩa với người dân, nơi mọi người cùng nhau tôn vinh những đặc sản của Đà Nẵng và miền Trung và văn hóa ẩm thực, gắn liền với cộng đồng.

Bia Larue được vinh danh là nhà đồng hành và tài trợ Kim cương tại chương trình công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

- Về phía Sở VHTTDL, bà đánh giá như thế nào về sự đồng hành của Larue với Lễ hội?

Bà Nguyễn Thị Hoài An: Larue là thương hiệu đã đồng hành cùng nhiều sự kiện văn hóa - du lịch của TP. Đà Nẵng trong nhiều năm qua. Chúng tôi đánh giá cao sự gắn bó cũng như những nỗ lực của thương hiệu trong việc mang đến thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách.

Thông qua Đà Nẵng Food Tour 2026, chúng tôi kỳ vọng sự đồng hành của Larue sẽ góp phần làm phong phú hơn các hoạt động lễ hội và gắn kết với người dân - nơi không chỉ ở khía cạnh ẩm thực mà còn ở các hoạt động giao lưu, giải trí và trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Hoài An phát biểu tại sự kiện

- Ông từng chia sẻ Larue đã trải qua hành trình hơn một thế kỷ để trở thành một phần của hương vị văn hóa ẩm thực Đà Nẵng. Ông có thể nói rõ hơn về hành trình này?

Ông James Crampton: Từ năm 1909 đến nay, Larue đã hiện diện trong đời sống thường nhật của người dân Đà Nẵng - từ những bữa cơm gia đình, các buổi gặp gỡ bạn bè cho đến những lễ hội lớn của Thành phố - và dần trở thành hình ảnh kết nối quen thuộc với người dân địa phương.

Chúng tôi tin rằng bản sắc ẩm thực không chỉ đến từ món ăn, mà còn nằm ở cách mọi người cùng nhau thưởng thức và sẻ chia những trải nghiệm ấy. Theo thời gian, việc thưởng thức Larue cùng các món đặc sản Đà Nẵng hay xứ Quảng đã trở thành một phần rất tự nhiên trong đời sống ẩm thực của người dân miền Trung.

Chính sự kết hợp gần gũi ấy đã tạo nên một trải nghiệm rất riêng của vùng đất này, góp phần đưa Larue trở thành hương vị gắn liền với văn hóa ẩm thực Đà Nẵng qua nhiều thế hệ. Vì vậy, việc đồng hành cùng Đà Nẵng Food Tour không chỉ đơn thuần là tham gia một lễ hội, mà còn là dịp để Larue tiếp tục cùng thành phố và người dân Đà Nẵng tôn vinh niềm tự hào và chung tay xây dựng hương vị văn hóa đặc sản Đà Nẵng , góp phần đưa các đặc sản Đà Nẵng trở thành một điểm đến về văn hóa ẩm thực hấp dẫn trong lòng du khách trong nước và quốc tế.

Việc đồng hành cùng Đà Nẵng Food Tour là dịp để Larue tiếp tục tôn vinh niềm tự hào hương vị văn hóa đặc sản Đà Nẵng với cộng đồng

- Ngoài Đà Nẵng Food Tour, Larue có hợp tác với Sở VHTTDL trong các chương trình khác không?

Bà Nguyễn Thị Hoài An: Sở VHTTDL Đà Nẵng và Larue đã có mối quan hệ hợp tác lâu năm thông qua nhiều lễ hội và sự kiện văn hóa - du lịch của Thành phố, không chỉ riêng trong lĩnh vực ẩm thực. Trong quá trình tổ chức các hoạt động lớn của Thành phố, Heineken Việt Nam và Larue luôn là đối tác tích cực đồng hành cùng Đà Nẵng.

Trong năm 2026, bên cạnh Đà Nẵng Food Tour, HEIENEKEN Việt nam thông qua các nhãn hàng của mình sẽ có những chiến lược hợp tác toàn diện trong các hoạt động văn hóa và thể thao du lịch tại Đà Nẵng và miền Trung. Các chương trình cụ thể bao gồm: Larue sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhiều sự kiện lớn khác như Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, HEINEKEn Việt Nam mang giải thưởng Pickleball World Cup đến với người dân thành phố và cả miền Trung. Chúng tôi đánh giá cao và trân trọng sự gắn bó bền bỉ của Heineken Việt Nam và Larue trong việc cùng Thành phố phát triển các hoạt động văn hóa, xã hội và cộng đồng.

Ông James Crampton: Bên cạnh các sự kiện văn hóa - du lịch, Heineken Việt Nam thông qua thương hiệu Larue cũng đồng hành cùng nhiều hoạt động cộng đồng tại miền Trung. Có thể kể đến các chương trình như “Chung tay cùng Đà Nẵng vượt lũ 2025” hay “Cùng cộng đồng đón Tết An Vui 2025-2026”.

Những hoạt động này thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi với địa phương - không chỉ hiện diện trong các sự kiện sôi động mà còn đồng hành cùng cộng đồng trong những thời điểm cần sẻ chia và hỗ trợ nhất.

Thiên Mỹ (thực hiện)