Chương trình do Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức diễn ra từ ngày 25/4 đến 3/5

Mùa du lịch biển năm nay mang đến cho du khách hàng loạt hoạt động hấp dẫn như lễ hội Pizza Đà Nẵng 2026, trải nghiệm hành trình làm kem từ cây lúa Việt, cùng chuỗi trình diễn thể thao biển trong chương trình “Vũ khúc đại dương” với các loại hình cano kéo dù, mô tô nước, thuyền buồm, flyboard…

Màn trình diễn flyboard là tâm điểm của chương trình Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2026

Ghi nhận trong ngày khai mạc, dọc bãi biển đường Võ Nguyên Giáp, lượng du khách đổ về rất đông, tạo nên không khí nhộn nhịp, sôi động.

Những màn nhào lộn của vận động viên flyboard trên biển Đà Nẵng thu hút đông đảo du khách

Trên biển, các màn trình diễn thể thao diễn ra liên tục, thu hút hàng nghìn người theo dõi. Đặc biệt, phần trình diễn Flyboard gây ấn tượng mạnh khi vận động viên được đẩy cao nhiều mét so với mặt nước, thực hiện các động tác giữ thăng bằng và nhào lộn điêu luyện.

Du khách ken kín bãi biển, liên tục ghi lại những màn trình diễn ấn tượng

Nhóm du khách Hàn Quốc chụp ảnh với hai vận động viên

Mỗi pha tăng tốc vút lên không trung, xoay người trên cao kết hợp cùng âm thanh động cơ và tiếng sóng biển đã khuấy động không khí, khiến khán giả không ngừng reo hò, cổ vũ.

Từng khoảnh khắc cao trào đều nhận được sự hưởng ứng cuồng nhiệt. Du khách đứng kín bãi biển, liên tục ghi lại những màn trình diễn ấn tượng.

Chuỗi sự kiện mùa du lịch biển Đà Nẵng kéo dài 9 ngày bằng loạt hoạt động hấp dẫn mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách

Song song đó, hoạt động cano kéo dù bay rực rỡ sắc màu diễn ra liên tục ngoài khơi; mô tô nước lướt sóng mạnh tạo nên những dải bọt trắng kéo dài. Nhiều thuyền buồm cũng được huy động, góp phần tạo nên bức tranh biển sống động, đa sắc.