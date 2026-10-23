Đại diện Công ty cổ phần Bibica, ông Vũ Văn Tuyên nhận danh hiệu Top 10 Công ty Thực phẩm uy tín năm 2026. Ảnh: Bibica

Thước đo bản lĩnh và năng lực tài chính minh bạch

Bảng xếp hạng thường niên của Vietnam Report từ lâu đã trở thành một trong những báo cáo chuyên môn uy tín và có sức ảnh hưởng nhất trong cộng đồng kinh doanh tại Việt Nam. Không đơn thuần dựa vào quy mô doanh thu, bảng xếp hạng được xây dựng trên nguyên tắc khoa học, khách quan và minh bạch nhằm sàng lọc những doanh nghiệp có sức khỏe tài chính lành mạnh và trách nhiệm xã hội cao.

Để giữ vững vị trí trong Top 10 Công ty Thực phẩm Uy tín năm 2026, Bibica đã đáp ứng toàn diện 3 trụ cột đánh giá then chốt:

Năng lực tài chính ổn định và minh bạch: Được xác thực trực tiếp qua các báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất. Bibica thể hiện sự chủ động trong quản trị dòng tiền, năng lực tự chủ nguồn vốn, hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng và chiến lược đầu tư công nghệ bền vững.

Uy tín truyền thông vượt trội (Media Coding): Dữ liệu được thu thập và phân tích đa chiều thông qua phương pháp mã hóa dữ liệu các bài báo, ấn phẩm trên các phương tiện truyền thông chính thống có tầm ảnh hưởng lớn. Chỉ số hiện diện tích cực và độ tin cậy thông tin của Bibica luôn duy trì ở mức cao.

Mức độ tín nhiệm từ thị trường và giới chuyên môn: Dữ liệu khảo sát chuyên sâu người tiêu dùng, mạng lưới nhà phân phối, đối tác bán lẻ cùng các chuyên gia đầu ngành thực phẩm (cập nhật đến tháng 8/2026) ghi nhận sự hài lòng cao về chất lượng sản phẩm, độ an toàn vệ sinh thực phẩm và tính đa dạng của hệ sinh thái bánh kẹo Bibica.

Bằng khen và kỷ niệm chương Bibica. Ảnh: Bibica

Tiên phong đổi mới công nghệ và chuẩn mực dinh dưỡng

Thị trường bánh kẹo Việt Nam những năm gần đây chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức của người tiêu dùng: người mua không chỉ tìm kiếm vị ngon ngọt truyền thống mà còn chú trọng lượng calo, thành phần dinh dưỡng và tính an toàn cho sức khỏe. Nắm bắt xu hướng này, Bibica đã tiên phong nghiên cứu, giảm ngọt tinh chế, đưa các loại thảo mộc, hạt tự nhiên và dưỡng chất thiết yếu vào từng dòng sản phẩm chủ lực:

Ngoài ra, Bibica cũng tiếp tục duy trì và nâng cấp các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế nghiêm ngặt như HACCP, ISO 22000, FSSC. Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh, từ khâu tuyển chọn nguyên liệu đầu vào có xuất xứ rõ ràng đến dây chuyền đóng gói khép kín tự động hóa, mỗi chiếc bánh, viên kẹo rời nhà máy đều là một cam kết về độ tươi mới và an toàn thực phẩm.

Hành trình gắn kết triệu bữa cơm và những khoảnh khắc đoàn viên

Bibica đã trở thành một phần ký ức và nếp sống của nhiều thế hệ người Việt. Từ hộp bánh quy thơm lừng trên bàn tiếp khách ngày Tết, phong bánh Trung thu đoàn viên rằm tháng Tám, đến những gói kẹo nhỏ gắn liền với tuổi thơ cắp sách đến trường.

Song hành cùng hoạt động kinh doanh, thương hiệu luôn đề cao trách nhiệm với cộng đồng thông qua các chiến dịch thiện nguyện bền bỉ, hỗ trợ trẻ em vùng cao, san sẻ khó khăn cùng những hoàn cảnh yếu thế và kiến tạo những giá trị nhân văn bền vững cho xã hội.

"Giải thưởng Top 10 Công ty Thực phẩm Uy tín năm 2026 không chỉ là niềm tự hào của toàn thể cán bộ nhân viên Bibica, mà trên hết là sự tri ân sâu sắc gửi đến từng gia đình Việt. Sự đồng hành, tin yêu của người tiêu dùng chính là kim chỉ nam để Bibica tiếp tục sáng tạo, vươn tầm và giữ trọn hương vị hạnh phúc trong từng tổ ấm”, đại diện Bibica bày tỏ.

Nhãn hàng chủ lực Bibica thân quen với người tiêu dùng. Ảnh: Bibica

Chiến lược đưa thương hiệu Việt vươn xa

Bước sang giai đoạn phát triển mới, việc giữ vững danh hiệu Top 10 Công ty Thực phẩm Uy tín là động lực để Bibica tiếp tục. Để làm được điều này, Bibica xác định đẩy mạnh số hóa quy trình và chuỗi cung ứng. Tối ưu hóa kênh phân phối đa kênh (omnichannel), nâng cao trải nghiệm mua sắm tiện lợi cho khách hàng từ truyền thống đến thương mại điện tử.

Doanh nghiệp đồng thời định hướng không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm dinh dưỡng cao cấp, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu ngoại nhập và gia tăng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và ASEAN.

Bibica từng bước tối ưu vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng sản xuất và đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng dài hạn.

Website: https://www.bibica.com.vn

Ngọc Minh