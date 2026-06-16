Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn tại sân bay quốc tế Kazan, về phía Nga có người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov, Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao; Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Nga.

Lãnh đạo Cộng hoà Tatarstan mời Thủ tướng Lê Minh Hưng dùng bánh mì muối và kẹo ngọt theo nghi thức truyền thống đón khách quý của địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Kazan. Ảnh: Nhật Bắc

Dự kiến trong chuyến công tác, Thủ tướng sẽ tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga; có các cuộc hội kiến, làm việc với lãnh đạo Liên bang Nga và Cộng hòa Tatarstan.

Thủ tướng sẽ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế lớn của Nga và dự hoạt động kết nối đầu tư, kinh doanh giữa hai nước; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga...

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Liên bang Nga, cho thấy sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga.

Lãnh đạo Cộng hoà Tatarstan mời Thủ tướng Lê Minh Hưng ăn bánh mì muối và kẹo ngọt theo nghi thức truyền thống đón khách quý của địa phương. Ảnh: TTXVN

Hội nghị cấp cao lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga, củng cố cam kết chính trị, làm mới động lực hợp tác và xác định phương hướng chiến lược cho quan hệ ASEAN-Nga giai đoạn tới trên cả ba trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội.

Nhân dịp tham dự hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến có các cuộc hội kiến, làm việc với lãnh đạo Liên bang Nga và Cộng hòa Tatarstan; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga và mong muốn duy trì, củng cố hợp tác trên các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai nước.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Nga đón Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Nhật Bắc

Lãnh đạo hai bên sẽ trao đổi các định hướng cụ thể, trọng tâm hợp tác và các biện pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, với quyết tâm định vị lại và nâng tầm toàn diện hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, phù hợp với những yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới.