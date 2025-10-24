Bích Phương đảo ngược chuyện 'Người đẹp ngủ trong rừng'

Bích Phương vừa phát hành MV Thương sau chương trình Em xinh say hi. MV ca khúc được lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích kinh điển Người đẹp ngủ trong rừng, kết hợp giữa hai yếu tố hoài cổ và hiện đại để tạo nên phần hình ảnh lãng mạn nhưng thời trang, quyến rũ.

Ca sĩ Bích Phương. Ảnh: NVCC

Xoay quanh chủ đề tình yêu, Thương có phần lời hát tập hợp những từ ngữ dịu dàng, ngọt ngào nhất khi một cô gái bày tỏ tình cảm với người mình yêu.

Bích Phương chia sẻ ca khúc là những cảm xúc nhẹ nhàng đến với cô sau khi đi xong một hành trình dài, chỉ muốn nói những lời yêu thương với mọi người. Nữ ca sĩ cho biết người Á Đông thường e dè trong việc dùng ái ngữ, đến khi trải qua nhiều chuyện mới nhận ra ái ngữ làm cả người nói và người nghe đều cảm thấy dễ chịu.

MV "Thương" của Bích Phương:

Mai Tiến Dũng tặng quà cưới đặc biệt cho á hậu Quỳnh Châu

Mai Tiến Dũng vừa chính thức phát hành MV Mình cưới nhau em nhé với sự xuất hiện của cặp đôi sắp làm đám cưới: Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng sắp cưới - doanh nhân Phát Nguyễn. Ca khúc được xem là món quà đặc biệt mà Mai Tiến Dũng dành riêng cho em gái thân thiết trong ngày trọng đại.

Mai Tiến Dũng và cặp đôi Quỳnh Châu - Phát Nguyễn. Ảnh: NVCC

Ca khúc Mình cưới nhau em nhé do Bùi Công Nam sáng tác, được Mai Tiến Dũng lựa chọn từ năm 2017, đúng thời điểm lần đầu nam ca sĩ và Quỳnh Châu gặp nhau trong một talkshow âm nhạc. Trong suốt 8 năm, Mai Tiến Dũng không ít lần muốn ra mắt ca khúc nhưng chưa tìm được thời điểm phù hợp. Anh muốn thể hiện ca khúc này như một cách để lan tỏa nguồn năng lượng tích cực nhưng lúc đó khán giả quen Mai Tiến Dũng cùng những bản ballad. Khi nghe tin Quỳnh Châu kết hôn, anh biết đây là thời điểm đúng người, đúng lúc.

Bản phối mới giữ tinh thần lãng mạn trong sáng tác gốc, vừa mang năng lượng trẻ trung, hiện đại. Trong MV Mình cưới nhau em nhé, Mai Tiến Dũng xuất hiện trong vai trò đặc biệt như một chủ hôn, người chứng kiến hành trình tình yêu của cặp đôi. Nam ca sĩ bày tỏ sự bất ngờ khi chú rể Phát Nguyễn, vốn kín tiếng, rất nhiệt tình dù chưa từng quay MV.

MV "Mình cưới nhau em nhé":

Min dành 3 năm sản xuất album về hành trình đối diện bóng tối

Min mới phát hành album phòng thu thứ 2 trong sự nghiệp mang tên Dear Min. Album gồm 1 intro, 1 interlude và 8 ca khúc mới thuộc thể loại Pop/Ballad, đánh dấu nhiều thay đổi khi truyền tải chân thật những cung bậc cảm xúc trong 3 năm vừa qua. Các ca khúc được chắp bút bởi Min, Khắc Hưng, Kai Đinh, Hoàng Tôn, Marzuz, Lu, RedT, Trid Minh, Changg, Khang.

Ca sĩ Min. Ảnh: NVCC

Trái ngược với màu sắc sôi động và năng lượng tích cực thường thấy, album Dear Min là một cuốn nhật ký âm nhạc, giữ nguyên sự mong manh, yếu đuối trong một cô gái từng bước trưởng thành từ những tổn thương. Xuyên suốt quá trình thực hiện, Min đã tham gia vào hầu hết các khâu sản xuất từ âm nhạc, ý tưởng hình ảnh, visual sân khấu cho đến thiết kế CD vật lý.

Album đi theo concept của một bức thư Min viết gửi đến chính mình và người hâm mộ. Cô chia sẻ thử thách lớn nhất trong quá trình thực hiện album không nằm ở kỹ thuật mà ở cảm xúc. Với những bài hát mang nhiều nỗi niềm, nữ ca sĩ không thể đóng vai mà phải thật sự sống lại trong cảm xúc đó.