Ở tập 13 của Em xinh say hi, 16 "em xinh" khép lại vòng chung kết 1 qua các tiết mục cá nhân, 4 tiết mục nhóm.

Phương Ly tiếp tục dàn dựng tiết mục hoành tráng, hoá công chúa trong không gian như vương quốc kẹo ngọt với chiếc bánh kem cỡ lớn nhiều tầng giữa sân khấu. Cô chọn phong cách vui tươi, tích cực để tri ân những nỗ lực trong hành trình Em xinh say hi. Cuối tiết mục, Phương Ly cởi áo khoác lông, nhảy dưới "mưa kim tuyến" cùng dàn vũ công nữ mặc những trang phục diễn của chính cô xuyên suốt chương trình.

Tiết mục 'Vỗ tay' của Phương Ly quy tụ hơn 30 vũ công hỗ trợ.

Chia sẻ với phóng viên về Vỗ tay, Phương Ly muốn trở lại với màu sắc âm nhạc quen thuộc, đặc trưng nhất là năng lượng tích cực, tinh thần cổ vũ.

Phương Ly ngọt ngào ở đêm chung kết. Ảnh: NVCC

"Trước sự phát triển liên tục của cuộc sống, nhiều thứ áp lực luôn đè nén mỗi người về nhiều mặt, có thể là vị trí, thu nhập, học tập, công việc… mọi người luôn khắt khe và thường sẽ công nhận những thứ lớn lao.

Dưới góc nhìn mơ mộng, tôi nghĩ chúng ta đều xứng đáng được công nhận từ những điều nhỏ nhất, như lời bài hát là việc thức giấc mỗi ngày, việc không bỏ bữa, nỗ lực biến thế giới dịu dàng dẫu cho nhiều lần nước mắt vẫn rơi. Hay chỉ đơn giản là dám khác biệt và tỏa sáng với màu sắc của chính mình", cô nói.

"Vỗ tay" - Phương Ly

Trong khi đó, Bích Phương mở đầu tiết mục trong không gian ma mị, ngồi trong quả trứng khổng lồ đặt giữa sân khấu - biểu tượng cho tính nữ, sự tái sinh. Sau 2 năm dừng hoạt động vì cảm thấy bên trong bị "bào mòn", mất sự sáng tạo, Bích Phương khẳng định đã tiến bộ ở các kỹ năng, có thêm cảm xúc tại Em xinh say hi. Tiết mục bắt đầu với phần nhạc sâu lắng, sau đó chuyển dần sang kết hợp nhạc điện tử sôi động. Bích Phương nhảy solo ấn tượng để kết màn, chứng minh khả năng vũ đạo sau khi bị chê lười nhảy.

Bích Phương tâm sự sợ sân khấu vì thiếu tự tin, không có cảm giác tận hưởng dù đã theo nghề hơn 10 năm. Nữ ca sĩ hiện đã sẵn sàng bước sang "chu kỳ mới".

Tiết mục 'Tái sinh' của Bích Phương.

Châu Bùi có tiết mục solo đầu tiên trong sự nghiệp với thông điệp chữa lành. Cô vừa hát vừa khiêu vũ ballet với điểm nhấn là màn góp giọng bạn trai Binz, phần lên nốt cao kết màn.

Orange không dàn dựng sân khấu cầu kỳ, không có vũ công. Nữ ca sĩ tập trung thể hiện giọng hát nội lực thay vì rap, nhảy. Điểm nhấn của tiết mục là màn treo người trên không kết hợp chơi guitar điện của Orange, thể hiện hành trình từ "đáy sâu" đi lên nhờ âm nhạc, tình yêu của khán giả.

Trong khi đó, Tiên Tiên mời Ánh Sáng AZA trở lại để hỗ trợ. Tiết mục khuyến khích khán giả tận hưởng mọi thứ, luôn hạnh phúc vì chỉ có 1 lần để sống. Bài hát được phản ứng tích cực từ khán giả, vì tương tự chất nhạc của Tiên Tiên giai đoạn 10 năm trước.

Tiết mục của Châu Bùi - Orange - Tiên Tiên.

LyHan xuất hiện trên sân khấu kết hợp ánh sáng trắng lạnh, khói mỏng, tuyết nhân tạo, quy tụ 6 nghệ sĩ violin, tạo cảm giác mộng mị. Tiết mục thể hiện sự tự do và cô đơn giữa thế giới hỗn độn với phong cách biểu diễn tối giản, tập trung vào giọng hát.

Pháo Northside thể hiện quan điểm sống "đi thật xa để trở về" với sân khấu như khoang máy bay. Nữ rapper xuất hiện trong đồng phục phi công bên dàn vũ công đóng vai tiếp viên, hành khách. Cao trào là màn cởi bỏ đồng phục, thể hiện sự chuyển biến tâm lý từ kỷ luật đến tự do.

Miu Lê chia sẻ câu chuyện tình yêu, về các mối tình không được mẹ ủng hộ, lẫn cho cô nhiều "bài học đau đớn". Cô vào vai miêu nữ yêu chàng trai là con người. Nữ ca sĩ tâm sự nhờ chương trình, cô đã tìm lại được đam mê sau giai đoạn "mất lửa nghề".

Tiết mục của LyHan - Pháo - Miu Lê.

Khép lại chung kết 1 với 16 màn trình diễn cá nhân, tuần sau, các "em xinh" sẽ bước vào đêm chung kết 2 và trao giải. Quán quân, á quân và Best 5 (Nhóm nhạc gồm 5 thành viên xuất sắc) của Em xinh say hi sẽ được công bố.

Ảnh, video: BTC